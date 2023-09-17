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Тюменцы устроили автопробег памяти Юрия Шатунова

Тюменцы устроили автопробег памяти Юрия Шатунова

17 сентября 2023, 03:46
Фото: ВК Юрий Шатунов
В Тюмени в субботу по улицам города проехала колонна из десятка автомобилей, украшенных воздушными шарами и фотографиями Шатунова. Также звучали песни артиста.
Видео: ЧС Тюмень

По улицам города проехала колонна из десятка автомобилей, украшенных воздушными шарами и фотографиями Шатунова. Также звучали песни артиста.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 6 сентября в честь памяти российского певца весь день на городских улицах звучали песни Шатунова. Такое решение приняла администрация города.

Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня 2022 года от обширного инфаркта. 6 сентября ему могло исполниться 50 лет.

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