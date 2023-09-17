Тюменцы устроили автопробег памяти Юрия Шатунова

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
По улицам города проехала колонна из десятка автомобилей, украшенных воздушными шарами и фотографиями Шатунова. Также звучали песни артиста.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 6 сентября в честь памяти российского певца весь день на городских улицах звучали песни Шатунова. Такое решение приняла администрация города.
Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня 2022 года от обширного инфаркта. 6 сентября ему могло исполниться 50 лет.