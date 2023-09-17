Тюменские полицейские спасли тюменку, которой стало плохо в дороге

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
«Ехали сегодня из Тюмени в Исетск, девушке стало очень плохо, нужно было срочно доставить её в больницу, встретил сотрудников дпс, подъехал, объяснил ситуацию, они согласились сопроводить. Огромное спасибо! Побольше бы таких сотрудников», — подчеркнул тюменец.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские инспекторы ГИБДД помогли тюменской семье отвезти заболевшую дочь в больницу. У девочки внезапно поднялась высокая температура и началась рвота.