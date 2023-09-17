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Тюменские полицейские спасли тюменку, которой стало плохо в дороге

Тюменские полицейские спасли тюменку, которой стало плохо в дороге

17 сентября 2023, 04:52
Фото: 1MI
Сотрудники дорожно-постовой службы спасли жизнь жительнице Тюменской области. Полицейские помогли оперативно доставить, минуя пробки, в больницу девушку, которой стало плохо по пути из Тюмени в Исетск. Об этом сообщил друг тюменки в социальных сетях.
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Полиция
Видео: ТЮМЕНЬ НОВОСТИ (АВТО и не только)

«Ехали сегодня из Тюмени в Исетск, девушке стало очень плохо, нужно было срочно доставить её в больницу, встретил сотрудников дпс, подъехал, объяснил ситуацию, они согласились сопроводить. Огромное спасибо! Побольше бы таких сотрудников», — подчеркнул тюменец.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские инспекторы ГИБДД помогли тюменской семье отвезти заболевшую дочь в больницу. У девочки внезапно поднялась высокая температура и началась рвота.

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