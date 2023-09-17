Тюменские полицейские спасли тюменку, которой стало плохо в дороге

«Ехали сегодня из Тюмени в Исетск, девушке стало очень плохо, нужно было срочно доставить её в больницу, встретил сотрудников дпс, подъехал, объяснил ситуацию, они согласились сопроводить. Огромное спасибо! Побольше бы таких сотрудников», — подчеркнул тюменец.