Тюменские автоинспекторы поймали водителя с 3 килограммами синтетического наркотика

По словам наркокурьера, автомобиль с грузом он забрал в Москве — наркотик он должен был доставить в Омск. В настоящее время Машина изъята. Фигурант заключён под стражу, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.