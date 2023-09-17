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Тюменские автоинспекторы поймали водителя с 3 килограммами синтетического наркотика

Тюменские автоинспекторы поймали водителя с 3 килограммами синтетического наркотика

17 сентября 2023, 10:48
Фото: 1MI
Мужчину остановили на 124-м километре трассы Курган — Тюмень в Исетском районе. При проверке документов на автомобиль водитель сильно нервничал.
Видео: МВД Медиа

Как позже выяснилось, тому была причина — поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства и перевозка крупной партии наркотика. Вещество находилось под пассажирским сиденьем.

По словам наркокурьера, автомобиль с грузом он забрал в Москве — наркотик он должен был доставить в Омск. В настоящее время Машина изъята. Фигурант заключён под стражу, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Югре сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали на въезде в Ханты-Мансийск наркокурьера 5 килограммами синтетического вещества.

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