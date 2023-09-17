Рыбу в шоколаде не желаете? В Тюменской области начнут делать необычный шоколад

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Продукцию будут выпускать в тестовом режиме под брендом «Тобольск — ключ к Сибири».
«Можно будет попробовать все виды царской рыбы в премиальном шоколаде. Гости города смогут найти этот продукт в ближайшее время в точке на территории Тобольского кремля», — сообщила Егорова.
По словам шоколатье, для необычной сладости фабрика будет использовать только натуральный шоколад.
В настоящее время фабрика выпускает шоколад с сибирскими ягодами, кедровыми орехами, шоколадные конфеты с начинкой из маринованного огурца с медом и облепихи с хреном или горчицей, трюфели с жимолостью, ревенем, щавелем.
Кстати, необычные сладости с шоколадом и огурцом вызвали небывалый интерес у гостей фестиваля «Лето в Тобольском кремле». По словам Дарьи Егоровой, конфеты с этой начинкой разошлись за считанные минуты, пишет ИА «Тюменская линия».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перестанут выпускать печенье «Плазма». Правда, совсем с полок оно не исчезнет — его будут производить под новым брендом «Тюменочка». Рецептура изделия, по заверениям кондитеров, останется прежней.