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В Тобольске начнут выпускать местную рыбу в шоколаде

Рыбу в шоколаде не желаете? В Тюменской области начнут делать необычный шоколад

17 сентября 2023, 11:14
Фото: 1MI

В Тобольске начнут выпускать местную рыбу в шоколаде

Производство нового продукта, рыбы в шоколаде, начнет в октябре Тобольская шоколадная фабрика. По словам основателя компании, шоколатье Дарьи Егоровой, слайсы рыбы на фабрику будет поставлять местный рыбозавод.

Продукцию будут выпускать в тестовом режиме под брендом «Тобольск — ключ к Сибири».

«Можно будет попробовать все виды царской рыбы в премиальном шоколаде. Гости города смогут найти этот продукт в ближайшее время в точке на территории Тобольского кремля», — сообщила Егорова.

По словам шоколатье, для необычной сладости фабрика будет использовать только натуральный шоколад.

В настоящее время фабрика выпускает шоколад с сибирскими ягодами, кедровыми орехами, шоколадные конфеты с начинкой из маринованного огурца с медом и облепихи с хреном или горчицей, трюфели с жимолостью, ревенем, щавелем.

Кстати, необычные сладости с шоколадом и огурцом вызвали небывалый интерес у гостей фестиваля «Лето в Тобольском кремле». По словам Дарьи Егоровой, конфеты с этой начинкой разошлись за считанные минуты, пишет ИА «Тюменская линия».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перестанут выпускать печенье «Плазма». Правда, совсем с полок оно не исчезнет — его будут производить под новым брендом «Тюменочка». Рецептура изделия, по заверениям кондитеров, останется прежней.

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