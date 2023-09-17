Итоги недели: инаугурация Моора, острый дефицит врачей, марш нацистов

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Избирательная комиссия Тюменской области на этой неделе огласила окончательные итоги выборов губернатора Тюменской области. Победу одержал действующий глава региона Александр Моор — за него проголосовали 78,77% избирателей или 1 миллион 66 тысяч 587 человек.
Вторую пятилетку на посту губернатора глава Тюменской области Александр Моор начал с пресс-конференции. Он ответил на более чем 20 вопросов, а также озвучил планы работ на ближайшие годы.
В числе важных задач в предстоящую пятилетку губернатор назвал дорожное строительство, реализацию проекта межвузовского кампуса, строительство нового термального курорта, сохранение стабильных условий для ведения бизнеса и стабильных мер поддержки предпринимателей, привлечение новых инвесторов, а также поддержку семей, увеличение показателя рождаемости в регионе.
В пятницу, 15 сентября, в Тюмени состоялась церемония инаугурации губернатора. Торжественное мероприятие прошло в ДК «Нефтяник». Участие в мероприятии приняли тюменские бизнесмены, силовики, депутаты и главы департаментов, губернаторы соседних регионов, глава ХМАО Наталья Комарова и ЯНАО Дмитрий Артюхов, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и т. д.
В пятницу по тюменских тг-каналам разлетелось видео, на котором группа молодежи прошла по центру города, выкрикивая националистические лозунги. Молодые люди требовали, чтобы мигрантов выдворили из города.
Под опубликованным постом подписчики разделились во мнениях. Одни поддержали действия молодежи, а другие же отметили, что молодежь просто страдает от безделья.
В Тюменской области образовался дефицит врачей. В банке вакансий «Работы России» на сегодняшний день открыты 368 вакантных мест для медиков. Большая часть из них — в районных и областных больницах.
По словам специалистов, найти сегодня терапевта или педиатра не составит большого труда, так как все выпускники имеют такую специальность. Тюменская медицина остро нуждается в узких специалистах — хирургах, анестезиологах, травматологах, эндокринологах и т. д.
При этом, молодые выпускники не спешат работать в государственных медучреждениях. По данным Департамента здравоохранения Тюменской области, лишь 50% выпускников 2022 года заключили трудовые договоры с государственными учреждениями здравоохранения. Где работают остальные — неизвестно.
В некоторых государственных медучреждениях в связи с нехваткой узких специалистов сегодня переучивают медиков на нужные специализации. Только данный выход из сложившейся ситуации является не самым лучшим.
В Ишиме педагога-организатора Анастасию Шумилову одной из школ города вынудили уволиться из-за опубликованных в социальных сетях фото. Местный активист Владимир Воронин усмотрел в фотографиях нечто непристойное, о чем сообщил общественности.
В итоге девушку вызвали к директору и предложили либо удалить все фото и завершить занятия моделингом (Анастасия подрабатывала моделью в свободное время), либо написать заявление по собственному желанию. В итоге 22-летняя учительница уволилась.
В настоящее время она подала в прокуратуру заявление на Владимира Воронина. Девушка считает, что он опорочил ее достоинство и честь, нарушив статью 152.1 Гражданского кодекса РФ.