nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Итоги недели: инаугурация Моора, острый дефицит врачей, марш нацистов

Итоги недели: инаугурация Моора, острый дефицит врачей, марш нацистов

17 сентября 2023, 12:42
Фото: тг-канал Александр Моор
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. Среди них — подведение итогов выборов губернатора Тюменской области и церемония инаугурации главы региона, марш нацистов по улицам Тюмени, дефицит врачей и скандальное увольнение педагога из Ишима.
Сюжет
Итоги
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Выборы губернатора Тюменской области

Избирательная комиссия Тюменской области на этой неделе огласила окончательные итоги выборов губернатора Тюменской области. Победу одержал действующий глава региона Александр Моор — за него проголосовали 78,77% избирателей или 1 миллион 66 тысяч 587 человек.

Вторую пятилетку на посту губернатора глава Тюменской области Александр Моор начал с пресс-конференции. Он ответил на более чем 20 вопросов, а также озвучил планы работ на ближайшие годы.

В числе важных задач в предстоящую пятилетку губернатор назвал дорожное строительство, реализацию проекта межвузовского кампуса, строительство нового термального курорта, сохранение стабильных условий для ведения бизнеса и стабильных мер поддержки предпринимателей, привлечение новых инвесторов, а также поддержку семей, увеличение показателя рождаемости в регионе.

Объявлено имя нового губернатора Тюменской области
Узнать подробнее

В пятницу, 15 сентября, в Тюмени состоялась церемония инаугурации губернатора. Торжественное мероприятие прошло в ДК «Нефтяник». Участие в мероприятии приняли тюменские бизнесмены, силовики, депутаты и главы департаментов, губернаторы соседних регионов, глава ХМАО Наталья Комарова и ЯНАО Дмитрий Артюхов, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и т. д.

Видео: 1MI

В центре Тюмени молодые люди выкрикивали националистические лозунги у «Союза армян»

В пятницу по тюменских тг-каналам разлетелось видео, на котором группа молодежи прошла по центру города, выкрикивая националистические лозунги. Молодые люди требовали, чтобы мигрантов выдворили из города.

Под опубликованным постом подписчики разделились во мнениях. Одни поддержали действия молодежи, а другие же отметили, что молодежь просто страдает от безделья.

Фото: 1MI

Врачей мало, вы держитесь: кто будет лечить тюменцев через 5-10 лет

В Тюменской области образовался дефицит врачей. В банке вакансий «Работы России» на сегодняшний день открыты 368 вакантных мест для медиков. Большая часть из них — в районных и областных больницах.

По словам специалистов, найти сегодня терапевта или педиатра не составит большого труда, так как все выпускники имеют такую специальность. Тюменская медицина остро нуждается в узких специалистах — хирургах, анестезиологах, травматологах, эндокринологах и т. д.

Врачей мало, вы держитесь: кто будет лечить тюменцев через 5-10 лет
Узнать подробнее

При этом, молодые выпускники не спешат работать в государственных медучреждениях. По данным Департамента здравоохранения Тюменской области, лишь 50% выпускников 2022 года заключили трудовые договоры с государственными учреждениями здравоохранения. Где работают остальные — неизвестно.

В некоторых государственных медучреждениях в связи с нехваткой узких специалистов сегодня переучивают медиков на нужные специализации. Только данный выход из сложившейся ситуации является не самым лучшим.

Уволившаяся из-за откровенных фото учительница из Ишима обратилась в прокуратуру

В Ишиме педагога-организатора Анастасию Шумилову одной из школ города вынудили уволиться из-за опубликованных в социальных сетях фото. Местный активист Владимир Воронин усмотрел в фотографиях нечто непристойное, о чем сообщил общественности.

В итоге девушку вызвали к директору и предложили либо удалить все фото и завершить занятия моделингом (Анастасия подрабатывала моделью в свободное время), либо написать заявление по собственному желанию. В итоге 22-летняя учительница уволилась.

Уволившаяся из-за откровенных фото учительница из Ишима обратилась в прокуратуру
Узнать подробнее

В настоящее время она подала в прокуратуру заявление на Владимира Воронина. Девушка считает, что он опорочил ее достоинство и честь, нарушив статью 152.1 Гражданского кодекса РФ.

Читайте также:
На трассах Тюменской области стало меньше ДТПРыбу в шоколаде не желаете? В Тюменской области начнут делать необычный шоколадТюменские автоинспекторы поймали водителя с 3 килограммами синтетического наркотика
#Видео#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Итоги недели#Итоги
Подпишитесь
«Разбитые лица и сердца»: ТОП-5 самых ярких происшествий в тюменских клубах и барах
15 сентября, 08:41
«Хочу кабачок»: с какими необычными проблемами тюменцы обращаются к сексологу?
15 сентября, 06:29
«Проще бомжевать»: сколько придется потратить на съемную квартиру в Тюмени?
15 сентября, 04:32
Пришли заморозки: какой будет погода в Тюменской области в выходные 16 и 17 сентября?
15 сентября, 07:49
«Цены растут, а качество падает?»: владелица аптеки рассказала о ситуации на рынке
15 сентября, 01:00
Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов
15 сентября, 10:05