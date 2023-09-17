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Экологическая катастрофа миновала? Вода в Туре начала прибывать

Экологическая катастрофа миновала? Вода в Туре начала прибывать

17 сентября 2023, 05:33
Фото: nashgorod.ru
В Тюмени уровень воды в реке Туре за последние пять дней повысился на 17 сантиметров. По данным Центра регистра и кадастра, сегодня он составляет -60 сантиметров над нулевой отметкой.

Для сравнения, пять дней назад, 12 сентября, уровень воды в реке был 77 сантиметров ниже нуля поста. За последние сутки он повысился на 2 сантиметра.

По данным архива, в минувшем году в этот день данный показатель составлял -65 сантиметров, абсолютный минимум, -85 сантиметров над нулем поста, был зарегистрирован 5 сентября 2023 года.

По словам тюменских ученых, уровень воды в реках цикличен. Есть периоды и полноводья, и маловодья. По прогнозам экспертов, Тура восстановится в течение ближайших 3-4 лет.

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Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени перешел Туру вброд 9 сентября. В самом глубоком месте реки вода едва доходила до плеч. Тогда уровень воды в реке был на отметке -81 сантиметр над нулем поста.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Река Тура#Обмеление
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