Экологическая катастрофа миновала? Вода в Туре начала прибывать

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 06:42
Для сравнения, пять дней назад, 12 сентября, уровень воды в реке был 77 сантиметров ниже нуля поста. За последние сутки он повысился на 2 сантиметра.
По данным архива, в минувшем году в этот день данный показатель составлял -65 сантиметров, абсолютный минимум, -85 сантиметров над нулем поста, был зарегистрирован 5 сентября 2023 года.
По словам тюменских ученых, уровень воды в реках цикличен. Есть периоды и полноводья, и маловодья. По прогнозам экспертов, Тура восстановится в течение ближайших 3-4 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени перешел Туру вброд 9 сентября. В самом глубоком месте реки вода едва доходила до плеч. Тогда уровень воды в реке был на отметке -81 сантиметр над нулем поста.