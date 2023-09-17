nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 17:52

Published 17 сентября, 17:52

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Аварийность на тюменских трассах удалось снизить на 6 процентов

Аварийность на тюменских трассах удалось снизить на 6 процентов

17 сентября 2023, 17:52
Фото: nashgorod.ru
В августе ситуация с аварийностью на трассах Тюменской области удалось снизить почти на 6 процентов. Для этого всеми ответственными ведомственными были усилены профилактические меры, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятия по снижению аварийности на дорогах проходят в Тюменской области регулярно, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции и предприятиями, задействованными в обслуживании и содержании дорожной инфраструктуры.

Вот и на это раз ведомства объединились, чтобы решить проблему ДТП.

«На трассах установлены „шериф-балки“, имитирующие включенные проблесковые маяки патрульных автомобилей ДПС. Проведен подробный мониторинг и частичная ротация камер на дорогах и коробов с радарами, проведена передислокация постов ДПС в соответствии с наличием камер и радаров, чтобы как можно меньшие расстояния на трассах оставались без контроля нарядов ДПС, фиксаторов скорости или их имитаторов», — пояснили в региональном главке ГИБДД.

Кроме того, наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД постоянно выезжали в командировки на самые аварийные участки трасс. Сейчас они продолжают контролировать окрестности Тюмени, где чаще всего стали происходить автоаварии: в Исетском, Ярковском, Заводоуковском и Тюменском районах.

Тюменские автоинспекторы взяли на контроль безопасность движения грузового транспорта
Узнать подробнее
Подпишитесь
«Виноват Казахстан?»: почему уровень воды в Туре достиг критического показателя
Сегодня, 09:11
Ремонт иномарок, фуршеты и пиар: куда Тюменская облдума тратит народные деньги
30 сентября, 06:02
Что известно про взрыв в доме напротив Тобольского кремля. Хроника происшествия
Вчера, 19:44
«Берегите головы»: публикуем график магнитных бурь на октябрь 2023 года
Сегодня, 10:14
Штрафы для уклонистов, ужесточение требований к выдаче ипотеки: нововведения октября
30 сентября, 02:07
Здесь много необычного: студент из Тюмени уехал жить и учиться в Чили
29 сентября, 03:12