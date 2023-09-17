Аварийность на тюменских трассах удалось снизить на 6 процентов

Posted 17 сентября, 17:52
Published 17 сентября, 17:52
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Мероприятия по снижению аварийности на дорогах проходят в Тюменской области регулярно, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции и предприятиями, задействованными в обслуживании и содержании дорожной инфраструктуры.
Вот и на это раз ведомства объединились, чтобы решить проблему ДТП.
«На трассах установлены „шериф-балки“, имитирующие включенные проблесковые маяки патрульных автомобилей ДПС. Проведен подробный мониторинг и частичная ротация камер на дорогах и коробов с радарами, проведена передислокация постов ДПС в соответствии с наличием камер и радаров, чтобы как можно меньшие расстояния на трассах оставались без контроля нарядов ДПС, фиксаторов скорости или их имитаторов», — пояснили в региональном главке ГИБДД.
Кроме того, наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД постоянно выезжали в командировки на самые аварийные участки трасс. Сейчас они продолжают контролировать окрестности Тюмени, где чаще всего стали происходить автоаварии: в Исетском, Ярковском, Заводоуковском и Тюменском районах.