Аварийность на тюменских трассах удалось снизить на 6 процентов

Кроме того, наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД постоянно выезжали в командировки на самые аварийные участки трасс. Сейчас они продолжают контролировать окрестности Тюмени, где чаще всего стали происходить автоаварии: в Исетском, Ярковском, Заводоуковском и Тюменском районах.