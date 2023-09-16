В Тюменской области растет число заболевших COVID-19

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. В начале сентября в Тюменскую область поступила партия вакцин «Гриппол плюс», «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». 500 тысяч препаратов распределены по поликлиникам. В первую очередь вакцинацию пройдут тюменцы, которых входят в группы риска — работники социальной отрасли, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, школьники.