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В Тюменской области растет число заболевших COVID-19

В Тюменской области растет число заболевших COVID-19

16 сентября 2023, 06:41
Фото: 1MI
За последние семь дней в регионе коронавирус выявили у 75 человек. Для сравнения, в конце августа в Тюменской области регистрировалось не более 25 случаев COVID-19 за неделю.

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, также отмечен сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах. Вирусы гриппа не циркулируют.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. В начале сентября в Тюменскую область поступила партия вакцин «Гриппол плюс», «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». 500 тысяч препаратов распределены по поликлиникам. В первую очередь вакцинацию пройдут тюменцы, которых входят в группы риска — работники социальной отрасли, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, школьники.

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