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В тюменском селе во время пожара в доме погибли два человека

В тюменском селе во время пожара в доме погибли два человека

16 сентября 2023, 06:08
Фото: 1MI
Трагедия произошла в пятницу около полуночи в тюменском селе Кугаево. Во время пожара в частном жилом доме погибли два человека. Как сообщили в МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 23:55.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение квартиры и кровли по всей площади дома, а также надворных построек. На месте работали три единицы техники и шесть сотрудников.

Общая площадь пожара составила порядка 130 квадратных метров. Огонь унес жизни двух человек. Причина происшествия устанавливается.

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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Леваши ночью 2 сентября молния ударила в частный дом, в результате чего он загорелся. Во время ЧП никто не пострадал, но огонь посредил более четверти здания.

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