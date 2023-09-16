В тюменском селе во время пожара в доме погибли два человека

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение квартиры и кровли по всей площади дома, а также надворных построек. На месте работали три единицы техники и шесть сотрудников.
Общая площадь пожара составила порядка 130 квадратных метров. Огонь унес жизни двух человек. Причина происшествия устанавливается.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Леваши ночью 2 сентября молния ударила в частный дом, в результате чего он загорелся. Во время ЧП никто не пострадал, но огонь посредил более четверти здания.