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Posted 16 сентября 2023, 05:03

Published 16 сентября 2023, 05:03

Modified 16 сентября 2023, 05:05

Updated 16 сентября 2023, 05:05

В тюменском автобизнесе возник дефицит квалифицированных сотрудников

В тюменском автобизнесе возник дефицит квалифицированных сотрудников

16 сентября 2023, 05:03
Фото: 1MI.
Тюменский автобизнес страдает от нехватки специалистов. В данной сфере обострился дефицит слесарей и электриков, администраторов, мастеров-консультантов, механиков и прочих специалистов.

По словам экспертов, причинами дефицита является снижение привлекательности работы в сфере сервиса автомобилей, мобилизация сотрудников, а также конкуренция за кадры с неофициальными СТО, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени женщины стали чаще искать работу — за последние месяцы число резюме от представительниц слабого пола выросло на 4%. По словам руководителя департамента аналитики Зарплаты.ру Юрия Михеева, данная тенденция связана с усиливающимся эффектом от «демографической ямы» 90-х.

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Еще один интересный тренд, который ранее не наблюдался: женщины постепенно перебираются из офисов в рабочие профессии. Это следует из топа вакансий, который обычно предпочитают кандидатки: у женщин это всегда были продавцы, администраторы, менеджеры продаж, бухгалтеры и учителя. Теперь бухгалтеры исчезли из топа, а менеджеров с третьего места подвинули упаковщики.

Данная профессия ранее не входила в пятерку самых популярных у женщин — на эту позицию значительно чаще резюме размещали мужчины.

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