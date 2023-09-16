В тюменском автобизнесе возник дефицит квалифицированных сотрудников

Posted 16 сентября 2023, 05:03
Published 16 сентября 2023, 05:03
Modified 16 сентября 2023, 05:05
Updated 16 сентября 2023, 05:05
По словам экспертов, причинами дефицита является снижение привлекательности работы в сфере сервиса автомобилей, мобилизация сотрудников, а также конкуренция за кадры с неофициальными СТО, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени женщины стали чаще искать работу — за последние месяцы число резюме от представительниц слабого пола выросло на 4%. По словам руководителя департамента аналитики Зарплаты.ру Юрия Михеева, данная тенденция связана с усиливающимся эффектом от «демографической ямы» 90-х.
Еще один интересный тренд, который ранее не наблюдался: женщины постепенно перебираются из офисов в рабочие профессии. Это следует из топа вакансий, который обычно предпочитают кандидатки: у женщин это всегда были продавцы, администраторы, менеджеры продаж, бухгалтеры и учителя. Теперь бухгалтеры исчезли из топа, а менеджеров с третьего места подвинули упаковщики.
Данная профессия ранее не входила в пятерку самых популярных у женщин — на эту позицию значительно чаще резюме размещали мужчины.