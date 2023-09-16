В Тюмени воздух стал опасен. Рядом с городом горят торфяники

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу утром из-за задымления на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, на 28 километре, произошла авария с участием трех автомобилей. Там автомобиль ГАЗель после столкновения с фурой отбросило на стоящих на дороге мужчину и женщину. Они получили серьезные травмы.