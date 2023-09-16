В Тюмени воздух стал опасен. Рядом с городом горят торфяники

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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По словам тюменцев, утром в субботу на Тобольском тракте у поселка Вилижаны видимости на трассе была нулевая.
«Дышать невозможно, ехать тоже. Горит в стороне Янтыка, ждали рассвет, чтоб вернуться обратно, обратно чуть лучше проехали, ситуация просто жуть», — сообщили автовладельцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу утром из-за задымления на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, на 28 километре, произошла авария с участием трех автомобилей. Там автомобиль ГАЗель после столкновения с фурой отбросило на стоящих на дороге мужчину и женщину. Они получили серьезные травмы.