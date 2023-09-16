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В Тюмени воздух стал опасен. Рядом с городом горят торфяники

В Тюмени воздух стал опасен. Рядом с городом горят торфяники

16 сентября 2023, 05:51
Фото: ГИБДД
В Тюмени ухудшилось качество воздуха из-за пожаров под Тобольском и в районе деревни Янтык — там горят торфяники. По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в областной сейчас в 2,3 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

По словам тюменцев, утром в субботу на Тобольском тракте у поселка Вилижаны видимости на трассе была нулевая.

«Дышать невозможно, ехать тоже. Горит в стороне Янтыка, ждали рассвет, чтоб вернуться обратно, обратно чуть лучше проехали, ситуация просто жуть», — сообщили автовладельцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу утром из-за задымления на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, на 28 километре, произошла авария с участием трех автомобилей. Там автомобиль ГАЗель после столкновения с фурой отбросило на стоящих на дороге мужчину и женщину. Они получили серьезные травмы.

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