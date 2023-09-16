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В Тюмени провели редчайшую операцию по пересадке сердца

В Тюмени провели редчайшую операцию по пересадке сердца

16 сентября 2023, 07:28
Фото: 1MI
Медики провели уникальную операцию по пересадке сердца пациенту из Тюменской области. Мужчина перенес инфаркт, а также страдал от ишемической болезни, вследствие чего сердечная мышца не смогла перекачивать кровь на должном уровне.

Операцию по пересадке сердца провели хирурги-трнаплантологи Областной клинической больницы № 1. Она длилась 4 аса 15 минут и прошла успешно. Спустя три недели мужчину выписали из больницы домой. Теперь пациенту предстоит регулярно посещать кардиолога и выполнять все предписания врача.

На счету тюменских хирургов сердце этого пациента — пятое. Центр трансплантации органов и тканей человека в ОКБ №1 работает в Тюмени с 2018 года. За это время шанс на жизнь получили десятки людей.

Ранее «Наш Город» писал, что медики успешно выполнили операцию по пересадке костного мозга 4-летнему малышу. Юного тюменца с редким заболеванием альфа-маннозидоз прооперировали в Российской детской клинической больнице.

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