В Тюмени провели редчайшую операцию по пересадке сердца

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Операцию по пересадке сердца провели хирурги-трнаплантологи Областной клинической больницы № 1. Она длилась 4 аса 15 минут и прошла успешно. Спустя три недели мужчину выписали из больницы домой. Теперь пациенту предстоит регулярно посещать кардиолога и выполнять все предписания врача.
На счету тюменских хирургов сердце этого пациента — пятое. Центр трансплантации органов и тканей человека в ОКБ №1 работает в Тюмени с 2018 года. За это время шанс на жизнь получили десятки людей.
Ранее «Наш Город» писал, что медики успешно выполнили операцию по пересадке костного мозга 4-летнему малышу. Юного тюменца с редким заболеванием альфа-маннозидоз прооперировали в Российской детской клинической больнице.