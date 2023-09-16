В центре Тюмени произошло смертельное ДТП

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, водитель большегруза Shacman при повороте налево не уступил дорогу водителю мопеда, двигающемуся по встречной полосе.
В результате аварии 22-летний водитель мопеда погиб на месте. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за задымления и тумана произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, в том числе большегруза. Пострадали два человека.