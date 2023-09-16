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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

В центре Тюмени произошло смертельное ДТП

В центре Тюмени произошло смертельное ДТП

16 сентября 2023, 04:07
Фото: ГИБДД
Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в пятницу вечером в Тюмени. Трагедия случилась на улице Республики.
Сюжет
Дети
Видео: ГИБДД

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, водитель большегруза Shacman при повороте налево не уступил дорогу водителю мопеда, двигающемуся по встречной полосе.

В результате аварии 22-летний водитель мопеда погиб на месте. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за задымления и тумана произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, в том числе большегруза. Пострадали два человека.

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