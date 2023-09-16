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В центре Тюмени построят железнодорожный тоннель

В центре Тюмени построят железнодорожный тоннель

16 сентября 2023, 05:29
Фото: 1MI
В Тюмени до 1 ноября этого года будет подготовлена предпроектная документация по строительству железнодорожного тоннеля. Объект должен будет соединить два крупных района областной столицы — центр города с Тюменской слободой.

Предпроектными работами занимается «Тюменьдорпроект». Компания выиграла аукцион, проведенный в июне этого года, снизив цену закупки с 67 миллионов 895 тысяч до 44 миллионов 131 тысячи рублей. Конкуренты предложили выполнить работы за 62,8 миллионов рублей и 52,1 миллион рублей.

Железнодорожный тоннель станет частью транспортного коридора. Необходимость его строительства в створе улиц Первомайской и Калинина обусловлена отсутствием возможности возведения развязки в районе железнодорожного вокзала.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени не будут строить метро из-за дороговизны и нецелесообразности. Однако в будущем в областной столице появится сеть скоростных автобусов большой вместимости, для которых будет выделены спецполосы на автодорогах.

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