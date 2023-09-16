nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека

16 сентября 2023, 03:55
Фото: ГИБДД
Из-за задымления и тумана на тюменских трассах обострилась аварийная обстановка. Видимость приближается к нулевой, хотя сейчас туман начал рассеиваться.
Сюжет
ДТП

На 28-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись ГАЗель, фура и Nissan. По данным ГИБДД по Тюменской области, в стоящий автомобиль ГАЗель врезался водитель большегруза. От удара ГАЗель отбросило на Nissan и стоящих на дороге мужчину и женщину. Они получили ранения, у женщины тяжелые травмы ног.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

В Тюмени подорожало дизельное топливо
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четверг утром под селом Исетское столкнулись и загорелись фура и BMW. В ДТП погибли два человека.

Читайте также:
В центре Тюмени молодые люди выкрикивали националистические лозунги у «Союза армян»«Разбитые лица и сердца»: ТОП-5 самых ярких происшествий в тюменских клубах и барахРемонт дорог в Тюменской области завершат до середины октября
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Туман
Подпишитесь
«Разбитые лица и сердца»: ТОП-5 самых ярких происшествий в тюменских клубах и барах
Вчера, 08:41
«Хочу кабачок»: с какими необычными проблемами тюменцы обращаются к сексологу?
Вчера, 06:29
«Проще бомжевать»: сколько придется потратить на съемную квартиру в Тюмени?
Вчера, 04:32
Пришли заморозки: какой будет погода в Тюменской области в выходные 16 и 17 сентября?
Вчера, 07:49
«Цены растут, а качество падает?»: владелица аптеки рассказала о ситуации на рынке
Вчера, 01:00
Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов
Вчера, 10:05