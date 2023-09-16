В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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На 28-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись ГАЗель, фура и Nissan. По данным ГИБДД по Тюменской области, в стоящий автомобиль ГАЗель врезался водитель большегруза. От удара ГАЗель отбросило на Nissan и стоящих на дороге мужчину и женщину. Они получили ранения, у женщины тяжелые травмы ног.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четверг утром под селом Исетское столкнулись и загорелись фура и BMW. В ДТП погибли два человека.