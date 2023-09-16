В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека

На 28-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись ГАЗель, фура и Nissan. По данным ГИБДД по Тюменской области, в стоящий автомобиль ГАЗель врезался водитель большегруза. От удара ГАЗель отбросило на Nissan и стоящих на дороге мужчину и женщину. Они получили ранения, у женщины тяжелые травмы ног.