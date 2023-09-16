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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск разбилась семья

Уснул за рулем: под Тобольском вахтовик из Нижневартовска устроил смертельную аварию

16 сентября 2023, 04:32
Фото: ГИБДД

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск разбилась семья

Смертельная авария произошла утром в субботу на 255-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Под Тобольском столкнулись лоб в лоб Chery и Skoda.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

Водитель Chery выехал на встречную полосу движения. По предварительным данным, 41-летний мужчина уснул за рулем — он проехал более 700 километров из Нижневартовска, следуя с вахты в Башкортостан.

В результате столкновения Skoda отбросило в кювет. В аварии погибла 33-летняя водитель Skoda, ее 12-летняя дочь получила травмы и была госпитализирована. Сразу после ДТП девочка первая позвонила отцу в Тобольск, сообщив о случившемся.

Также в аварии травмы получил водитель Chery, его доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

В центре Тюмени произошло смертельное ДТП
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Ранее «Наш Город» писал, что в субботу утром на 27-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием фуры, ГАЗели и легкового автомобиля. Пострадали два человека.

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