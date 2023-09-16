Уснул за рулем: под Тобольском вахтовик из Нижневартовска устроил смертельную аварию

В результате столкновения Skoda отбросило в кювет. В аварии погибла 33-летняя водитель Skoda, ее 12-летняя дочь получила травмы и была госпитализирована. Сразу после ДТП девочка первая позвонила отцу в Тобольск, сообщив о случившемся.