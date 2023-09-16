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Posted 16 сентября, 12:07

Published 16 сентября, 12:07

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Тюменские врачи «поставили на ноги» пятилетнего малыша, получившего тяжелую травму

Тюменские врачи «поставили на ноги» пятилетнего малыша, получившего тяжелую травму

16 сентября 2023, 12:07
Фото: 1MI
Травматологи детского стационара ОКБ №2 помогли сохранить двигательную способность ноги пятилетнему пациенту. Малыш получил серьезные травмы после падения с многометровой высоты, но благодаря мастерству тюменских врачей он уже скоро сможет ходить и бегать, как все дети, сообщает депздрав региона.

В приёмном отделении, куда поступил ребенок, обнаружилось, что у него закрытый перелом костей таза и левой бедренной кости. Было принято решение об экстренной операции.

Остеосинтез маленькому пациенту провели по методу Илизарова — сопоставили костные отломки при помощи специальной металлоконструкции. После того как костная ткань восстановилась и переломы зажили, врачи демонтировали аппарат.

«При таком подходе сохраняется работоспособность мышц и суставов. Пациент может активно использовать повреждённую конечность, регулярно нагружать её и развивать, благодаря чему в кратчайшие сроки восстанавливается крово- и лимфообращение. Соответственно, процесс реабилитации идёт быстрее и эффективнее», — объясняет врач-травматолог детского стационара ОКБ № 2 Анастасия Данилова.

Руководитель детского травматологического отделения больницы Альберт Ишбулдин поддержал коллегу, отметив, что малоинвазивные методики лечения применяются при оказании не только плановой, но экстренной медицинской помощи.

«Мы помогаем детям, и психологическое состояние наших пациентов играет весомую роль в успешном исходе. Когда ребёнок вскоре после травмы может двигаться и вести практически обычный образ жизни — ребенок и родители спокойны, а лечение идёт по плану», — поделился Альберт Ишбулдин.

Мальчик уже выписан из стационара и проходит дальнейшую реабилитацию. Со временем об операции ему ничего не будет напоминать, и ребёнок будет развиваться в соответствии с возрастом.

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