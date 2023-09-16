Тюменская область вошла в топ регионов по количеству участников в ИТ-диктанте

Posted 16 сентября, 05:49
Published 16 сентября, 05:49
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
Образовательная акция по информационным технологиям состоялась в День программиста, 13 сентября. На участие в диктанте зарегистрировались около 120 тысяч человек со всей России, а также соседних стран.
Самыми активными оказались жители Ростовской области — диктант здесь писали 13 тысяч человек, на втором месте Тюменская область — 6 тысяч человек, на третьем Алтайский край — 5,8 тысячи участников.
Организаторы мероприятия отметили, что в этом году выросло и количество «отличников» цифрового диктанта — свыше 10 тысяч 100-бальников. Это на 40% больше результата 2022 года, когда диктант на пятерку написали около 6 тысяч человек.
«Участие в акции „ИТ-диктант“ каждому участнику позволило узнать свой объективный уровень цифровой грамотности. В результате каждый житель сможет усовершенствовать свои знания и навыки в конкретных направлениях, там, где есть пробелы, а мы сможем скорректировать свои образовательные программы для обучения жителей Тюменской области! Благодарю соорганизаторов и партнеров акции за поддержку нашей инициативы, а также организаторов очных площадок в других городах и регионах», — пояснил директор департамента информатизации ТО Станислав Логинов.
Акция проводилась при поддержке минцифры, минобра РФ и федеральной сети «Точек кипения».