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Posted 16 сентября, 05:49

Published 16 сентября, 05:49

Modified Сегодня, 18:54

Updated Сегодня, 18:54

Тюменская область вошла в топ регионов по количеству участников в ИТ-диктанте

Тюменская область вошла в топ регионов по количеству участников в ИТ-диктанте

16 сентября 2023, 05:49
Фото: 1MI
Тюменская область стала одним из трех регионов-лидеров по числу участников во Всероссийской акции «ИТ-диктант». Об этом сегодня сообщили в областном департаменте информатизации.

Образовательная акция по информационным технологиям состоялась в День программиста, 13 сентября. На участие в диктанте зарегистрировались около 120 тысяч человек со всей России, а также соседних стран.

Самыми активными оказались жители Ростовской области — диктант здесь писали 13 тысяч человек, на втором месте Тюменская область — 6 тысяч человек, на третьем Алтайский край — 5,8 тысячи участников.

Организаторы мероприятия отметили, что в этом году выросло и количество «отличников» цифрового диктанта — свыше 10 тысяч 100-бальников. Это на 40% больше результата 2022 года, когда диктант на пятерку написали около 6 тысяч человек.

«Участие в акции „ИТ-диктант“ каждому участнику позволило узнать свой объективный уровень цифровой грамотности. В результате каждый житель сможет усовершенствовать свои знания и навыки в конкретных направлениях, там, где есть пробелы, а мы сможем скорректировать свои образовательные программы для обучения жителей Тюменской области! Благодарю соорганизаторов и партнеров акции за поддержку нашей инициативы, а также организаторов очных площадок в других городах и регионах», — пояснил директор департамента информатизации ТО Станислав Логинов.

Акция проводилась при поддержке минцифры, минобра РФ и федеральной сети «Точек кипения».

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