Центр Тюмени сковали пробки. Что случилось?

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Также затор образовался на Республики — от Челюскинцев до Водопроводной, на Челюскинцев — до Ленина, на Володарского и т. д.
Как выяснилось, причиной километровых пробок является спортивное мероприятие «Кросс наций», в связи с проведением которого с 8:00 до 15:30 закрыта для проезда транспорта средств часть улиц в центре Тюмени:
Заметим, что помимо центральной части Тюмени, пробки наблюдаются и на выездах из города — на Московском тракте затор растянулся от Дербышей до поселка Московский и от Магнитогорской до ТРЦ «Колумб».
Также стоит Федюнинского в районе пересечения с Мельникайте. Пробка на Червишевском тракте — от Федюнинского до Престольной, на участке в районе санатория «Тараскуль» введен реверс из-за дорожных работ.