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Центр Тюмени сковали пробки. Что случилось?

Центр Тюмени сковали пробки. Что случилось?

16 сентября 2023, 08:20
Фото: 2 ГИС
На центральных улицах областной столицы в субботу с утра наблюдаются километровые заторы. Движение затруднено на Профсоюзной — от Володарского до Осипенко, Елецкой — от Профоюзной до Больничного переулка.

Также затор образовался на Республики — от Челюскинцев до Водопроводной, на Челюскинцев — до Ленина, на Володарского и т. д.

Как выяснилось, причиной километровых пробок является спортивное мероприятие «Кросс наций», в связи с проведением которого с 8:00 до 15:30 закрыта для проезда транспорта средств часть улиц в центре Тюмени:

  • Орджоникидзе — от Республики до Советской;
  • 8 Марта — от Республики до Советской;
  • Водопроводной — от Республики до Ванцетти;
  • Первомайской — от Республики до Советской;
  • Советской — от Немцова до Первомайской;
  • Хохрякова — от Орджоникидзе до Первомайской;
  • Володарского — от Орджоникидзе до Первомайской.

Заметим, что помимо центральной части Тюмени, пробки наблюдаются и на выездах из города — на Московском тракте затор растянулся от Дербышей до поселка Московский и от Магнитогорской до ТРЦ «Колумб».

Фото: 2 ГИС

Также стоит Федюнинского в районе пересечения с Мельникайте. Пробка на Червишевском тракте — от Федюнинского до Престольной, на участке в районе санатория «Тараскуль» введен реверс из-за дорожных работ.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дорожные пробки#Новости тюмени#Пробки#Кросс наций#Безопасность на дорогах#Спортивный забег
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