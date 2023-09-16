На тюменской трассе в ДТП погибли три человека

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии произошедшем вечером в пятницу на федеральной трассе Тюмень — Омск. В 21:35 в Тюкалинском районе, на 523-м километре автодороги, столкнулись Иж 2717 и большегруз Volvo.

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