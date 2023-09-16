На тюменской трассе в ДТП погибли три человека

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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По предварительным данным, 33-летний водитель Иж выехал на встречную полосу движения под колеса фуры.
В результате аварии погибли три человека — 33-летний водитель и двое пассажиров легковушки, 20-летняя девушка и 46-летний мужчина. Они скончались до приезда бригады скорой помощи. Водитель Иж не имел права управления транспортными средствами.
По факту произошедшей трагедии проводится проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу утром в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека. На 28 километре автодороги столкнулись ГАЗель, фура и Nissan.