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На тюменской трассе в ДТП погибли три человека

На тюменской трассе в ДТП погибли три человека

16 сентября 2023, 08:51
Фото: 1MI
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии произошедшем вечером в пятницу на федеральной трассе Тюмень — Омск. В 21:35 в Тюкалинском районе, на 523-м километре автодороги, столкнулись Иж 2717 и большегруз Volvo.
Сюжет
ДТП
Фото: Управление МВД России по Омской области

По предварительным данным, 33-летний водитель Иж выехал на встречную полосу движения под колеса фуры.

В результате аварии погибли три человека — 33-летний водитель и двое пассажиров легковушки, 20-летняя девушка и 46-летний мужчина. Они скончались до приезда бригады скорой помощи. Водитель Иж не имел права управления транспортными средствами.

По факту произошедшей трагедии проводится проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу утром в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека. На 28 километре автодороги столкнулись ГАЗель, фура и Nissan.

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