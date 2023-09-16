Ехал со свадьбы сына: на тюменской трассе произошло смертельное ДТП

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
По предварительным данным, 48-летний водитель Chevrolet, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с Brilliance. 34-летний водитель китайской иномарки погиб. Кроме того, травмы получили трое пассажиров Brilliance.
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, водитель Chevrolet возвращался со свадьбы сына домой. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу утром на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском произошла смертельная авария. Там столкнулись лоб в лоб Chery и Skoda. Погибла 33-летняя водитель Skoda.