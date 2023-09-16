nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Ехал со свадьбы сына: на тюменской трассе произошло смертельное ДТП

Ехал со свадьбы сына: на тюменской трассе произошло смертельное ДТП

16 сентября 2023, 16:59
Фото: ГИБДД
Трагедия произошла в субботу вечером на тюменской трассе. На 29-м километра автомобильной дороги Омутинское — Юргинское столкнулись Chevrolet и Brilliance.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИДД

По предварительным данным, 48-летний водитель Chevrolet, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с Brilliance. 34-летний водитель китайской иномарки погиб. Кроме того, травмы получили трое пассажиров Brilliance.

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, водитель Chevrolet возвращался со свадьбы сына домой. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

На тюменской трассе в ДТП погибли три человека
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу утром на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском произошла смертельная авария. Там столкнулись лоб в лоб Chery и Skoda. Погибла 33-летняя водитель Skoda.

Читайте также:
В Тюмени пьяный мужчина избил школьника. ВидеоУснул за рулем: под Тобольском вахтовик из Нижневартовска устроил смертельную авариюВ ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека
#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
«Разбитые лица и сердца»: ТОП-5 самых ярких происшествий в тюменских клубах и барах
Вчера, 08:41
«Хочу кабачок»: с какими необычными проблемами тюменцы обращаются к сексологу?
Вчера, 06:29
«Проще бомжевать»: сколько придется потратить на съемную квартиру в Тюмени?
Вчера, 04:32
Пришли заморозки: какой будет погода в Тюменской области в выходные 16 и 17 сентября?
Вчера, 07:49
«Цены растут, а качество падает?»: владелица аптеки рассказала о ситуации на рынке
Вчера, 01:00
Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов
Вчера, 10:05