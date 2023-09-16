Ехал со свадьбы сына: на тюменской трассе произошло смертельное ДТП

По предварительным данным, 48-летний водитель Chevrolet, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с Brilliance. 34-летний водитель китайской иномарки погиб. Кроме того, травмы получили трое пассажиров Brilliance.