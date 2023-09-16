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Что ждет тюменцев после повышения ключевой ставки до 13%

Что ждет тюменцев после повышения ключевой ставки до 13%

16 сентября 2023, 08:00
Фото: 1MI
15 сентября Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13%. По словам экспертов, данное повышение отразится на займах и кредитах.

По мнению старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрея Сироткина, кредиты теперь станут существенно дороже — нижний уровень достигнет 12-13% годовых, в некоторых банках — 15-16%.

При этом, объемы кредитных договоров будут сокращены, что приведет к снижению покупательской способности населения, повышению уровня инфляции, замедлению темпов экономики.

Также повышение ключевой ставки скажется негативно на ценах на товары — займы для бизнеса подорожают, вследствие чего предприниматели будут вынуждены переложить издержки на потребителя, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года сахар подорожал на 22%. Стоимость килограмма достигла 76 рублей. По прогнозам специалистов, осенью этого года цены вырастут практически на все виды товаров.

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