Брусника и команда художников «На горе» реализовали арт-проект «Как с открытки»

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Концепция открыток была разработана командой художников случайно, в процессе рассуждения о том, как в арт-объекте можно обыграть архитектуру Тюмени.
Открытку интересно рассматривать, приятно сохранить на память или отправить своим родным в другие города и страны, познакомить людей со значимыми архитектурными достопримечательностями, — прокомментировал Рома Инк.
Работы команды «На горе» реализованы сразу в трех измерениях. Первое — это изображения на строительном ограждении квартала «Октябрьский на Туре». Второе — картины, выставленные в торговом центре «Кристалл». Третье измерение — это открытки, которые можно сохранить или отправить близким.
Экспозиция в торговом центре работает до 20 сентября, а уличные изображения сохранятся до окончания строительства квартала.
Заборы вокруг городских строек на протяжении двух-трех лет становятся частью городского ландшафта, зачастую уродуя его. Мы против такого подхода. Мы хотим, чтобы ограждение было органичным элементом среды, чтобы оно отражало историю места, идентичность, — констатировал директор Брусники в Тюмени Виктор Корчагин.
Это не первый подобный опыт Брусники. Аналогичный проект компания реализовала в Омске на площадке «Кварталов Драверта». Там ограждение украсили лица известных жителей города.