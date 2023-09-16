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Брусника и команда художников «На горе» реализовали арт-проект «Как с открытки»

Брусника и команда художников «На горе» реализовали арт-проект «Как с открытки»

16 сентября 2023, 05:00
Фото: Брусника
Он о красоте, которую можно увидеть в каждом уголке города, о любви, которая выражается в поступках, о творчестве.

Концепция открыток была разработана командой художников случайно, в процессе рассуждения о том, как в арт-объекте можно обыграть архитектуру Тюмени.

Открытку интересно рассматривать, приятно сохранить на память или отправить своим родным в другие города и страны, познакомить людей со значимыми архитектурными достопримечательностями, — прокомментировал Рома Инк.

Работы команды «На горе» реализованы сразу в трех измерениях. Первое — это изображения на строительном ограждении квартала «Октябрьский на Туре». Второе — картины, выставленные в торговом центре «Кристалл». Третье измерение — это открытки, которые можно сохранить или отправить близким.

Экспозиция в торговом центре работает до 20 сентября, а уличные изображения сохранятся до окончания строительства квартала.

Заборы вокруг городских строек на протяжении двух-трех лет становятся частью городского ландшафта, зачастую уродуя его. Мы против такого подхода. Мы хотим, чтобы ограждение было органичным элементом среды, чтобы оно отражало историю места, идентичность, — констатировал директор Брусники в Тюмени Виктор Корчагин.

Это не первый подобный опыт Брусники. Аналогичный проект компания реализовала в Омске на площадке «Кварталов Драверта». Там ограждение украсили лица известных жителей города.

«На горе» — команда уличных художников из Екатеринбурга, ее участники Рома Инк, Саша 357 Ural, Егор Горе. «На горе» — команда уличных художников из Екатеринбурга, ее участники Рома Инк, Саша 357 Ural, Егор Горе.
«На горе» — команда уличных художников из Екатеринбурга, ее участники Рома Инк, Саша 357 Ural, Егор Горе. «На горе» — команда уличных художников из Екатеринбурга, ее участники Рома Инк, Саша 357 Ural, Егор Горе.
«На горе» — команда уличных художников из Екатеринбурга, ее участники Рома Инк, Саша 357 Ural, Егор Горе. «На горе» — команда уличных художников из Екатеринбурга, ее участники Рома Инк, Саша 357 Ural, Егор Горе.
«На горе» — команда уличных художников из Екатеринбурга, ее участники Рома Инк, Саша 357 Ural, Егор Горе. «На горе» — команда уличных художников из Екатеринбурга, ее участники Рома Инк, Саша 357 Ural, Егор Горе.
«На горе» — команда уличных художников из Екатеринбурга, ее участники Рома Инк, Саша 357 Ural, Егор Горе.
Фото: Брусника
#Общество#Культура#Тюмень#Художники#Стрит-арт#Открытки#Брусника#Экспозиция#Девелоперы#Анастасия Имамахметова
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