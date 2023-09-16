Брусника и команда художников «На горе» реализовали арт-проект «Как с открытки»

Работы команды «На горе» реализованы сразу в трех измерениях. Первое — это изображения на строительном ограждении квартала «Октябрьский на Туре». Второе — картины, выставленные в торговом центре «Кристалл». Третье измерение — это открытки, которые можно сохранить или отправить близким.