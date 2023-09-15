Жителям тюменских сел напомнили о возможности бесплатно избавиться от зависимостей

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Система здравоохранения в Тюменской области продолжает совершенствоваться и развиваться. Департамент здравоохранения Тюмени напомнил жителям сел, что у них всегда есть возможность избавиться от алкогольной и наркотической зависимостей, получив помощь квалифицированных специалистов абсолютно бесплатно.
В Департаменте сообщают, что почти в каждой районной больнице есть психиатр-нарколог, к которому пациенты могут обратиться. Помимо этого, люди могут пройти санаторное лечение.
В случае, если в больнице нет нужного специалиста, к психиатру-наркологу можно записаться на дистанционный прием.