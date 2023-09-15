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Жителям тюменских сел напомнили о возможности бесплатно избавиться от зависимостей

15 сентября 2023, 06:07
Фото: 1MI
Проконсультироваться со специалистом можно удаленно
В Департаменте здравоохранения Тюмени жителям отдаленных населенных пунктов напомнили, что они могут избавиться от наркотической и алкогольной зависимостей абсолютно бесплатно.

Система здравоохранения в Тюменской области продолжает совершенствоваться и развиваться. Департамент здравоохранения Тюмени напомнил жителям сел, что у них всегда есть возможность избавиться от алкогольной и наркотической зависимостей, получив помощь квалифицированных специалистов абсолютно бесплатно.

В Департаменте сообщают, что почти в каждой районной больнице есть психиатр-нарколог, к которому пациенты могут обратиться. Помимо этого, люди могут пройти санаторное лечение.

В случае, если в больнице нет нужного специалиста, к психиатру-наркологу можно записаться на дистанционный прием.

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#Общество#Медицина#Тюменская область#Тюменцы#Здоровье#Люди#Любовь Селезнева
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