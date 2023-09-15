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Движение никак не регулируется

Жители Тюмени пожаловались на опасный перекресток возле школы

15 сентября 2023, 09:21
Фото: 1MI
Движение никак не регулируется
Тюменцы возмущены: дети ежедневно рискуют жизнью, чтобы попасть в школу. Виной тому незавершенный ремонт на дороге.
Сюжет
Дети

Тюменцы пожаловались на перекресток, который ежедневно переходят учащиеся школы №95. На проблему обратила внимание местная жительница и сообщила о ней изданию «URA.RU».

Какутверждает женщина, освещения возле дороги нет, ремонт дороги не доделали, а светофор уже подключили. Для учеников это единственный путь до школы и им каждое утро приходится переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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В администрации города прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что в связи с незавершенными ремонтными работами, движение по дороге запущено в тестовом режиме. Безопасным оно станет к концу месяца, когда закончится ремонт, а освещение появится в середине октября.

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#Общество#Тюмень#Дети#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Любовь Селезнева
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