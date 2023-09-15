Жители Тюмени пожаловались на опасный перекресток возле школы

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Тюменцы пожаловались на перекресток, который ежедневно переходят учащиеся школы №95. На проблему обратила внимание местная жительница и сообщила о ней изданию «URA.RU».
Какутверждает женщина, освещения возле дороги нет, ремонт дороги не доделали, а светофор уже подключили. Для учеников это единственный путь до школы и им каждое утро приходится переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В администрации города прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что в связи с незавершенными ремонтными работами, движение по дороге запущено в тестовом режиме. Безопасным оно станет к концу месяца, когда закончится ремонт, а освещение появится в середине октября.