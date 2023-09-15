Житель Тюмени сделал предложение своей девушке на хоккейном матче

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
С помощью генератора случайных чисел были выбраны места, на которых сидели Сергей и Тамара. Когда пара вышла на лед, тюменец опустился на колено и предложил своей девушки выйти за него замуж. Тюменка ответила согласием. Паре аплодировали все зрители матча, пишет telegram-канал 72.ru.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной в День семьи, любви и верности. Тюменец подготовил большой баннер со словами «Выходи за меня замуж», который развернули его друзья на набережной во время речной прогулки влюбленных на теплоходе по Туре.