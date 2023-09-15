Житель Тюмени сделал предложение своей девушке на хоккейном матче

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной в День семьи, любви и верности. Тюменец подготовил большой баннер со словами «Выходи за меня замуж», который развернули его друзья на набережной во время речной прогулки влюбленных на теплоходе по Туре.