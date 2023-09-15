В Тюменьстате рассказали, сколько зарабатывают учителя

Всего в Тюменской области открыты двери 32 учебных заведения начального и среднего профессионального образования. Работающие в них преподаватели в среднем зарабатывают 74 тысячи рублей. Сильной разницы по зарплатам у городов и районов нет: в Тобольске преподаватель получает 73 тысячи рублей, а в Тюмени — 79 тысяч. Доплата за классное руководство также не учитывалась.