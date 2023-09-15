В Тюменьстате рассказали, сколько зарабатывают учителя

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Тюменьстат поделился новой статистикой, из которой стало известно, сколько в среднем зарабатывают преподаватели в школах и вузах Тюменской области. Ее данные приводит издание «72.ru».
Всего в области действуют 188 школ, а средняя зарплата учителей составляет 65 тысяч рублей. Самая высокая зарплата у учителей в Тюмени: они ежемесячно получают 75 тысяч рублей. Меньше всех зарабатывают школьные преподаватели в Голышманово, их зарплата составляет 50 тысяч рублей. При проведении статистики надбавка за классное руководство не учитывалась.
Всего в Тюменской области открыты двери 32 учебных заведения начального и среднего профессионального образования. Работающие в них преподаватели в среднем зарабатывают 74 тысячи рублей. Сильной разницы по зарплатам у городов и районов нет: в Тобольске преподаватель получает 73 тысячи рублей, а в Тюмени — 79 тысяч. Доплата за классное руководство также не учитывалась.
В вузах же ситуация с зарплатами обстоит иначе. В области 10 высших учебных заведений, а преподающие в них специалисты в среднем зарабатывают 116 тысяч рублей.