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Преподаватели вузов зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц

В Тюменьстате рассказали, сколько зарабатывают учителя

15 сентября 2023, 04:23
Фото: 1MI
Преподаватели вузов зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц
Тюменьстат выяснил, сколько зарабатывают преподаватели в области. Оказалось, некоторые из них зарабатывают больше 100 тысяч рублей.

Тюменьстат поделился новой статистикой, из которой стало известно, сколько в среднем зарабатывают преподаватели в школах и вузах Тюменской области. Ее данные приводит издание «72.ru».

Школьные учителя

Всего в области действуют 188 школ, а средняя зарплата учителей составляет 65 тысяч рублей. Самая высокая зарплата у учителей в Тюмени: они ежемесячно получают 75 тысяч рублей. Меньше всех зарабатывают школьные преподаватели в Голышманово, их зарплата составляет 50 тысяч рублей. При проведении статистики надбавка за классное руководство не учитывалась.

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Преподаватели в высших учебных заведениях

Всего в Тюменской области открыты двери 32 учебных заведения начального и среднего профессионального образования. Работающие в них преподаватели в среднем зарабатывают 74 тысячи рублей. Сильной разницы по зарплатам у городов и районов нет: в Тобольске преподаватель получает 73 тысячи рублей, а в Тюмени — 79 тысяч. Доплата за классное руководство также не учитывалась.

В вузах же ситуация с зарплатами обстоит иначе. В области 10 высших учебных заведений, а преподающие в них специалисты в среднем зарабатывают 116 тысяч рублей.

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