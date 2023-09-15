В Тюменской области число социальных предпринимателей выросло на 51% за год

Posted 15 сентября, 12:51
Published 15 сентября, 12:51
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
В правительстве Тюменской области уверены, что тенденция к росту социальных предпринимателей сохранится. Во многом, благодаря господдержке, как федеральной, так и региональной.
«Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в 2021-22 годах в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“ предоставил 26 грантов по реализации бизнес-проектов для социальных предпринимателей. В этом году поступила 41 заявка на участие, а на следующей неделе пройдут заседания комиссии, где мы выберем, кто из них получит свой грант», — пояснил директор профильного департамента Антон Машуков.
Он также заверил, что работа по поддержке сектора продолжается. В настоящее время, департамент разрабатывает изменения условий грантовой поддержки в части предоставления возможности повторного получения гранта.