В Тюменской области число социальных предпринимателей выросло на 51% за год

В Тюменской области получили статус социального предпринимателя 109 компаний. За год их количество выросло более чем на 51%. Об этом сегодня рассказали в Инвестиционном агентстве региона.

В правительстве Тюменской области уверены, что тенденция к росту социальных предпринимателей сохранится. Во многом, благодаря господдержке, как федеральной, так и региональной. «Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в 2021-22 годах в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“ предоставил 26 грантов по реализации бизнес-проектов для социальных предпринимателей. В этом году поступила 41 заявка на участие, а на следующей неделе пройдут заседания комиссии, где мы выберем, кто из них получит свой грант», — пояснил директор профильного департамента Антон Машуков. Он также заверил, что работа по поддержке сектора продолжается. В настоящее время, департамент разрабатывает изменения условий грантовой поддержки в части предоставления возможности повторного получения гранта. Гранты до полумиллиона рублей получат 20 молодых тюменских предпринимателей Узнать подробнее