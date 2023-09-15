nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

В Тюмени подорожало дизельное топливо

В Тюмени подорожало дизельное топливо

15 сентября 2023, 05:06
Фото: 1MI
В Тюменской области цены на дизельное топливо за последнюю неделю выросли на 80 копеек. Сегодня литр данного вида топлива в среднем стоит 61 рубль 68 копеек — увеличение стоимости за неделю составило более 1,31%. За три месяца рост цен достиг 3,61% или 2 рубля 15 копеек.

В некоторых регионах России цена на дизтопливо превышает 75 рублей за литр. По словам аналитиков, причинами роста стоимости топлива являются повышенный спрос со стороны аграриев в связи с работами по уборке урожая. Также определенную роль сыграли остановка на ремонт НПЗ и рост курса валют — экспорт топлива теперь более выгоден производителям, чем его продажа на внутреннем рынке.

По словам первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина, несмотря на ажиотажный спрос в регионах на топливо, дефицита нет.

«Внутренний рынок полностью снабжен топливом», — заверил Сорокин.

Между тем, на прошедшем Восточном экономическом форуме данной теме было уделено особое внимание — президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуацией занимается кабмин. Правительство и производители договорились, как действовать в ближайшее время.

Цены на сахар в Тюмени выросли более чем на 20%
Узнать подробнее

По мнению аналитиков, рост цен на топливо скажется на простых обывателях — в стоимость товаров заложена стоимость расходов на доставку и транспортировку грузов. А это значит, с ростом затрат увеличится и итоговая стоимость товара.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области резким повышением цен на топливо заинтересовалась антимонопольная служба. В настоящее время специалисты ведомства проверяют экономическую обоснованность увеличения стоимости топлива.

Читайте также:
Цены на сахар в Тюмени выросли более чем на 20%Житель Тюмени сделал предложение своей девушке на хоккейном матчеПогода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 15 сентября
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Тюменцы#Дизельное топливо
Подпишитесь
«Дети в опасности»: дороги у школ оказались не готовы к новому учебному году
Вчера, 08:22
Осенью в Тюмени вырастут цены на продукты до 50% из-за падения рубля
Вчера, 04:52
Заболевших — больше, покупателей — меньше: в аптеках Тюмени упал спрос на лекарства
Вчера, 08:10
Блогера из Тобольска проверяют на дискредитацию ВС РФ
Вчера, 06:48
Пережить осень в Тюмени — легко: нутрициолог перечислила симптомы дефицита витаминов
Вчера, 10:30
Звезда шоу «Пацанки» из Тюмени креативно изуродовала машину парню за измену. Видео
Вчера, 12:27