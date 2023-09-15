В Тюмени подорожало дизельное топливо

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В некоторых регионах России цена на дизтопливо превышает 75 рублей за литр. По словам аналитиков, причинами роста стоимости топлива являются повышенный спрос со стороны аграриев в связи с работами по уборке урожая. Также определенную роль сыграли остановка на ремонт НПЗ и рост курса валют — экспорт топлива теперь более выгоден производителям, чем его продажа на внутреннем рынке.
По словам первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина, несмотря на ажиотажный спрос в регионах на топливо, дефицита нет.
«Внутренний рынок полностью снабжен топливом», — заверил Сорокин.
Между тем, на прошедшем Восточном экономическом форуме данной теме было уделено особое внимание — президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуацией занимается кабмин. Правительство и производители договорились, как действовать в ближайшее время.
По мнению аналитиков, рост цен на топливо скажется на простых обывателях — в стоимость товаров заложена стоимость расходов на доставку и транспортировку грузов. А это значит, с ростом затрат увеличится и итоговая стоимость товара.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области резким повышением цен на топливо заинтересовалась антимонопольная служба. В настоящее время специалисты ведомства проверяют экономическую обоснованность увеличения стоимости топлива.