В Тюмени перевозчики срывают рейсы автобусов №77

Ранее «Наш город» сообщал, что водитель маршрута № 65 высадил ребенка в километре от дома из-за окончания рабочего дня. Тюменцу пришлось идти домой в СНТ «Лесная поляна» ночью, на действия водителя пожаловались в администрацию Тюмени.