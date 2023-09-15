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Updated Сегодня, 10:23

Автобусы в центре Тюмени

В Тюмени перевозчики срывают рейсы автобусов №77

15 сентября 2023, 10:23
Фото: 1MI
Автобусы в центре Тюмени
Тюменцы потребовали добавить больше автобусов №77 из-за нехватки транспорта утром и вечером. Ученики школы №9 не могут уехать домой.
«Вопрос стоит остро. Просим добавить маршрутки или пустить несколько автобусов по маршруту №77. Так как много деток добираются до школы №9 общественным транспортом, то утром, и днем, и вечером все переполнено. Дети стоят на остановках и пропускают маршрутки», — сообщила тюменка Гузель В.

Чиновники администрации Тюмени отметили, что по фату срывов рейсов к перевозчикам применяют меры.

«По данному маршруту перевозчик допускает срывы рейсов, в связи с чем расширяются интервалы ожидания автобусов», — сообщили городские чиновники.

Вопрос стоит на контроле и решается в департаменте дорожной инфраструктуры.

Ранее «Наш город» сообщал, что водитель маршрута № 65 высадил ребенка в километре от дома из-за окончания рабочего дня. Тюменцу пришлось идти домой в СНТ «Лесная поляна» ночью, на действия водителя пожаловались в администрацию Тюмени.

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#Общество#Александр Мязин#Автобусы#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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