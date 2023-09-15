В Тюмени перевозчики срывают рейсы автобусов №77

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
«Вопрос стоит остро. Просим добавить маршрутки или пустить несколько автобусов по маршруту №77. Так как много деток добираются до школы №9 общественным транспортом, то утром, и днем, и вечером все переполнено. Дети стоят на остановках и пропускают маршрутки», — сообщила тюменка Гузель В.
Чиновники администрации Тюмени отметили, что по фату срывов рейсов к перевозчикам применяют меры.
«По данному маршруту перевозчик допускает срывы рейсов, в связи с чем расширяются интервалы ожидания автобусов», — сообщили городские чиновники.
Вопрос стоит на контроле и решается в департаменте дорожной инфраструктуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что водитель маршрута № 65 высадил ребенка в километре от дома из-за окончания рабочего дня. Тюменцу пришлось идти домой в СНТ «Лесная поляна» ночью, на действия водителя пожаловались в администрацию Тюмени.