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Посетить выставку можно бесплатно

В Тюмени открылась выставка, посвященная Владимиру Жириновскому

15 сентября 2023, 06:38
Фото: 1MI
Посетить выставку можно бесплатно
Владимир Жириновский неоднократно приезжал в Тюмень. Именно отсюда начались его предвыборные поездки.

В тюменском историческом парке «Россия — Моя история» состоялось открытие выставки, посвященной Владимиру Жириновскому, его деятельности и периоду пребывания в Тюмени.

Как напоминают в группе исторического парка, политик посещал Тюмень в разные периоды своей деятельности и именно с нее он начинал предвыборные поездки по городам России.

В рамках рабочих поездок Жириновский посещал социальные объекты, общался с местными жителями и представителями партии.

Посетить выставку «Владимир Жириновский. Тюмень — работа и жизнь» можно до 7 октября, вход бесплатный.

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#Общество#Тюмень#Новости тюмени#ЛДПР#Выставка#Выставки#Любовь Селезнева
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