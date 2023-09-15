В Тюмени открылась выставка, посвященная Владимиру Жириновскому

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
В тюменском историческом парке «Россия — Моя история» состоялось открытие выставки, посвященной Владимиру Жириновскому, его деятельности и периоду пребывания в Тюмени.
Как напоминают в группе исторического парка, политик посещал Тюмень в разные периоды своей деятельности и именно с нее он начинал предвыборные поездки по городам России.
В рамках рабочих поездок Жириновский посещал социальные объекты, общался с местными жителями и представителями партии.
Посетить выставку «Владимир Жириновский. Тюмень — работа и жизнь» можно до 7 октября, вход бесплатный.