В Тюмени не будут строить метро

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
По словам губернатора Александра Моора, в областной столице появится скоростная сеть автобусов — метробусов. Они будут курсировать по выделенным полосам. От автобусов их будет отличать большая вместимость, скорость движения.
По словам экспертов данный вариант транспорта подходит тем городам, где не планируется или нерационально строить метро, трамвайные линии демонтированы и нет возможности их восстановить. В России метробусы уже курсируют в Белгороде. В Воронеже первую ветку метробуса планируют спроектировать к четвертому кварталу 2024 года. Когда метробусы появятся в Тюмени — пока информации нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году проведут ремонт городского автовокзала. В срок до 30 ноября 2023 года здание оборудуют системами видеонаблюдения, оповещения и сигнализации. На работы из областного бюджета предусмотрено 36,5 миллионов рублей.