В Тюмени не будут строить метро

По словам экспертов данный вариант транспорта подходит тем городам, где не планируется или нерационально строить метро, трамвайные линии демонтированы и нет возможности их восстановить. В России метробусы уже курсируют в Белгороде. В Воронеже первую ветку метробуса планируют спроектировать к четвертому кварталу 2024 года. Когда метробусы появятся в Тюмени — пока информации нет.