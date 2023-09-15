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Пробки в Тюмени

В Тюмени на Объездной дороге и Московском тракте образовалась крупная пробка в 4 км

15 сентября 2023, 13:25
Фото: 1MI
Пробки в Тюмени
В областной столице в пятницу наблюдаются серьёзные заторы. Затруднения движения выявлены на Московском тракте и улице Дружбы.
«На улице Дружбы столкнулись грузовик и легковушка. Движение в сторону выезда из города встало», — сообщил тюменец Владислав Р.

Пробка в этом районе достигает двух километров. В центре областной столицы стоит движение на Республики, Профсоюзной и 50 лет Октября.

На Московском тракте заторы растянулись почти на 4,5 километра. Водители почти 40 минут не могут выехать из города. По данным 2ГИС, в вечерний час пик в Тюмени произошло 4 ДТП.

Ранее «Наш город» сообщал, что 14 сентября в районе Воронинских горок на Объездной произошло серьёзное ДТП. Здесь возникла пробка в три километра.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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