В Тюмени на Объездной дороге и Московском тракте образовалась крупная пробка в 4 км

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
«На улице Дружбы столкнулись грузовик и легковушка. Движение в сторону выезда из города встало», — сообщил тюменец Владислав Р.
Пробка в этом районе достигает двух километров. В центре областной столицы стоит движение на Республики, Профсоюзной и 50 лет Октября.
На Московском тракте заторы растянулись почти на 4,5 километра. Водители почти 40 минут не могут выехать из города. По данным 2ГИС, в вечерний час пик в Тюмени произошло 4 ДТП.
Ранее «Наш город» сообщал, что 14 сентября в районе Воронинских горок на Объездной произошло серьёзное ДТП. Здесь возникла пробка в три километра.