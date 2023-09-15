В Тюмени на Мельникайте сбили 12-летнюю девочку

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Всё произошло в районе дома №10.
«12-летняя девочка сбита вчера вечером автомобилем „Тойота“. По предварительным данным, девочка переходила улицу вне пешеходного перехода. Она получила тяжелые травмы. Обстоятельства наезда на ребенка выясняются», — сообщает пресс-службе ГИБДД.
«Вызов поступил 14 сентября в 20:04, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 20:12. После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в ОКБ № 2. Пациента госпитализировали в отделение реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь», — сообщили «Нашему городу» представители депздрава.
Ранее «наш город» сообщал, что Алишер Аглуков, сбивший на перекрестке 12-летнюю тюменку Дашу Фокину, заявил о готовности помочь семье девочки финансово. Она 3 месяца была в коме и сейчас восстанавливается после ДТП. Дело об аварии взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин