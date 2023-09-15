В Тюмени на Мельникайте сбили 12-летнюю девочку

Ранее «наш город» сообщал, что Алишер Аглуков, сбивший на перекрестке 12-летнюю тюменку Дашу Фокину, заявил о готовности помочь семье девочки финансово. Она 3 месяца была в коме и сейчас восстанавливается после ДТП. Дело об аварии взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин