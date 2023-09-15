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Авария на Мельникайте

В Тюмени на Мельникайте сбили 12-летнюю девочку

15 сентября 2023, 11:00
Фото: ГИБДД
Авария на Мельникайте
В областной столице в вечернем ДТП пострадала 12-летняя девочка. Её сбила машина на улице Мельникайте.

Всё произошло в районе дома №10.

«12-летняя девочка сбита вчера вечером автомобилем „Тойота“. По предварительным данным, девочка переходила улицу вне пешеходного перехода. Она получила тяжелые травмы. Обстоятельства наезда на ребенка выясняются», — сообщает пресс-службе ГИБДД.
«Вызов поступил 14 сентября в 20:04, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 20:12. После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в ОКБ № 2. Пациента госпитализировали в отделение реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь», — сообщили «Нашему городу» представители депздрава.

Ранее «наш город» сообщал, что Алишер Аглуков, сбивший на перекрестке 12-летнюю тюменку Дашу Фокину, заявил о готовности помочь семье девочки финансово. Она 3 месяца была в коме и сейчас восстанавливается после ДТП. Дело об аварии взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин

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