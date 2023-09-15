В Тюмени иностранец больше 140 раз нарушил ПДД, его задержали

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В общей сложности 19-летний мужчина должен выплатить штрафов в размере 90 тысяч рублей. Его задержал наряд ДПС. По данным инспекторов водитель 137 раз превышал скорость, в 4 случаях на 60 — 80 км/ч.
«Из 37-ми злостных нарушителей на этой неделе уже задержаны семь. У них 525 нарушений ПДД, Это владельцы автомобилей „БМВ, Ауди, Шевроле, Мерседес, Лада Приора“ и ВАЗ 2114», — сообщают в ГИБДД.
Ранее «Наш город» отмечал, что иностранец совершил больше 100 нарушений ПДД на дорогах Тюмени, но штрафы не оплачивал. 35-летнего водителя удалось задержать.