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Posted 15 сентября, 14:23

Published 15 сентября, 14:23

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

В реестре такси Тюменской области зарегистрированы более 4 тысяч автомобилей

В реестре такси Тюменской области зарегистрированы более 4 тысяч автомобилей

15 сентября 2023, 14:23
Фото: 1MI
С 1 сентября вступил в силу Федеральный закон № 580-ФЗ, который обязывает владельцев такси вносить все транспортные средства в региональный реестр легковых такси. В Тюменской области такой перечень уже сформирован, в него внесены более 4,2 тыс. автомобилей, сообщает ГУС ТО.

Все автомобили, указанные в действующих разрешениях, автоматически внесены в систему.

«В настоящее время в региональном реестре легковых такси — 4 237 записи. Все эти авто могут выходить на линию. В ближайшее время мы начнём вносить в реестр автомобили, документы по которым поступают по новым правилам», — рассказал начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Главного усправления строительства Тюменской области Александр Исаков.

Реестр транспортных средств, которые допущены до работы в такси, находится в публичном доступе на сайте ФГИС «Такси».

Здесь же можно найти всю информацию о перевозчиках, имеющих действующие разрешения на оказание услуг легковым такси. В настоящее время реестр содержит данные более 700 организаций.

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