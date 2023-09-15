В реестре такси Тюменской области зарегистрированы более 4 тысяч автомобилей

«В настоящее время в региональном реестре легковых такси — 4 237 записи. Все эти авто могут выходить на линию. В ближайшее время мы начнём вносить в реестр автомобили, документы по которым поступают по новым правилам», — рассказал начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Главного усправления строительства Тюменской области Александр Исаков.