В реестре такси Тюменской области зарегистрированы более 4 тысяч автомобилей

Posted 15 сентября, 14:23
Published 15 сентября, 14:23
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Все автомобили, указанные в действующих разрешениях, автоматически внесены в систему.
«В настоящее время в региональном реестре легковых такси — 4 237 записи. Все эти авто могут выходить на линию. В ближайшее время мы начнём вносить в реестр автомобили, документы по которым поступают по новым правилам», — рассказал начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Главного усправления строительства Тюменской области Александр Исаков.
Реестр транспортных средств, которые допущены до работы в такси, находится в публичном доступе на сайте ФГИС «Такси».
Здесь же можно найти всю информацию о перевозчиках, имеющих действующие разрешения на оказание услуг легковым такси. В настоящее время реестр содержит данные более 700 организаций.