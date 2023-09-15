В этом году участники ВЭФ подписали 373 соглашения на общую сумму 3,8 трлн рублей

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Более 700 спикеров и модераторов приняли участие в ВЭФ-2023. В этом году событие было посвящено теме «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».
Президент России Владимир Путин стал главным участником пленарного заседания — ключевого мероприятия форума текущего года.
Как пишет newsnn.ru, в ходе ВЭФ-2023 подводились итоги десятилетней работы российского Минвостокразвития.
Сообщается, что в форуме участвовали более 7 тысяч человек из 62 зарубежных стран и территорий.
Участники ВЭФ подписали 373 соглашения, сумма по которым в целом составила 3 трлн 818 млрд рублей. Из них 41 было подписано с иностранными предприятиями.
На ВЭФ-2023 были проведены и такие значимые мероприятия, как международная научно-практическая конференция «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир», презентация ВЭБ.РФ «Растущие бренды Дальнего Востока», Международная конференция АТЭС по высшему образованию, программа «Знание.Лекторий», а также заседание Совета участников судоходства по СМП.
Свыше 25 мероприятий прошло в рамках молодежной программы события. В ходе сессии блока «Образование и воспитание как основа независимости» таким темам, как инфраструктура для молодых экспертов, поддержка предприятий малого и среднего бизнеса и учреждение патриотического методологического центра в ДВФУ, уделили пристальное внимание.
Тема перспектив развития туристической сферы активно обсуждалась участниками блока «Дальний Восток будущего».
Гости из 20 зарубежных государств, посетившие спортивные игры ВЭФ, стали участниками теннисных и шахматных турниров. Они состязались в искусстве игры в го и сражались в соревнованиях по мас-рестлингу.
В акваториях Владивостока зрители смогли насладиться живописным Парадом парусов. Также здесь прошли бизнес-регата «Ведомости», гидрофлай-шоу, Кубок Росконгресса по парусному спорту и Кубок РФ по аквабайку.
На набережной бухты Аякс 11 регионов Дальневосточного федерального округа представили свои перспективы и достижения в самых разных отраслях. А городская афиша и специальные мероприятия объединились на культурном фестивале «Владивостокские сезоны».
Среди событий, которые состоялись в рамках ВЭФ, также следует упомянуть первый международный форум «День сокола» и Форум креативного бизнеса.
На ВЭФ-2023 свой пятилетний юбилей отпраздновала «Территория инноваций», посредством создания которой удалось объединить 70 специалистов в сфере инновационных технологий и цифровой трансформации.
VIII Восточный экономический форум был организован Фондом Росконгресс. В роли информационного партнера события выступил медиахолдинг 1MI.