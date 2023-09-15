В этом году участники ВЭФ подписали 373 соглашения на общую сумму 3,8 трлн рублей

На ВЭФ-2023 были проведены и такие значимые мероприятия, как международная научно-практическая конференция «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир», презентация ВЭБ.РФ «Растущие бренды Дальнего Востока», Международная конференция АТЭС по высшему образованию, программа «Знание.Лекторий», а также заседание Совета участников судоходства по СМП.