В Аромашево старшеклассникам разрешили побыть в роли практикантов-стоматологов

Posted 15 сентября, 07:58
Published 15 сентября, 07:58
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Ребята получили уникальную возможность познакомиться с работой врача-стоматолога, а заодно получить профессиональные советы по уходу за полостью рта.
Они узнали, что правильная техника чистки зубов, использование зубной нити и полосок для чистки межзубных промежутков играют ключевую роль в поддержании здоровья зубов и десен. Врач также поделилась информацией о рациональном питании и его влиянии на состояние зубов.
Также были показаны основные этапы проведения профилактического осмотра у стоматолога, что помогло школьникам понять важность регулярного контроля и посещения дантиста. В рамках Дня открытых дверей школьники также ознакомились с новыми технологиями и современным оборудованием, используемым в стоматологической практике. Многие из старшеклассников проявили живой интерес к данной сфере медицины и выразили желание связать свою будущую профессиональную деятельность с стоматологией.
«Подготовка медицинских кадров является важным направлением нацпроекта „Здравоохранение“. В рамках этого проекта проводятся различные мероприятия, включая профориентационную работу со старшеклассниками. Цель такой работы — ознакомить учащихся с возможностями и перспективами карьеры в медицинской сфере, рассказать о доступных образовательных программ и условиях труда, а также привлечь молодежь к выбору медицинской профессии. Различные мероприятия, такие как Дни открытых дверей больницах, помогают подросткам получить информацию об этой области и принять осознанные решения о своем будущем», — отметил главный врач больницы Алексей Белов.