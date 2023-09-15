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Posted 15 сентября, 07:58

Published 15 сентября, 07:58

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В Аромашево старшеклассникам разрешили побыть в роли практикантов-стоматологов

В Аромашево старшеклассникам разрешили побыть в роли практикантов-стоматологов

15 сентября 2023, 07:58
Фото: 1MI
Накануне всемирного дня безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября, в Аромашевской районной больнице прошел День открытых дверей для старшеклассников. О мероприятии рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Ребята получили уникальную возможность познакомиться с работой врача-стоматолога, а заодно получить профессиональные советы по уходу за полостью рта.

Они узнали, что правильная техника чистки зубов, использование зубной нити и полосок для чистки межзубных промежутков играют ключевую роль в поддержании здоровья зубов и десен. Врач также поделилась информацией о рациональном питании и его влиянии на состояние зубов.

Также были показаны основные этапы проведения профилактического осмотра у стоматолога, что помогло школьникам понять важность регулярного контроля и посещения дантиста. В рамках Дня открытых дверей школьники также ознакомились с новыми технологиями и современным оборудованием, используемым в стоматологической практике. Многие из старшеклассников проявили живой интерес к данной сфере медицины и выразили желание связать свою будущую профессиональную деятельность с стоматологией.

«Подготовка медицинских кадров является важным направлением нацпроекта „Здравоохранение“. В рамках этого проекта проводятся различные мероприятия, включая профориентационную работу со старшеклассниками. Цель такой работы — ознакомить учащихся с возможностями и перспективами карьеры в медицинской сфере, рассказать о доступных образовательных программ и условиях труда, а также привлечь молодежь к выбору медицинской профессии. Различные мероприятия, такие как Дни открытых дверей больницах, помогают подросткам получить информацию об этой области и принять осознанные решения о своем будущем», — отметил главный врач больницы Алексей Белов.

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