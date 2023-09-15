УСТЭК полностью готова к началу отопительного периода

Проведены ремонтно-профилактические мероприятия на 42 локальных котельных и на оборудовании 5 повысительных насосных станций (ПНС), 184 центральных тепловых пункта прошли испытания на плотность и прочность. За весь период ремонтных работ было выявлено и устранено 236 технологических дефектов. За период гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых сетей было проверено 798,56 км магистральных и разводящих теплосетей города (централизованной системы теплоснабжения протяженностью 687,41 км; тепловых сетей локальных котельных протяженностью 111,15 км).