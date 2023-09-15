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УСТЭК полностью готова к началу отопительного периода

УСТЭК полностью готова к началу отопительного периода

15 сентября 2023, 11:15
Фото: УСТЭК
За межотопительный период специалисты УСТЭК провели полный комплекс работ по подготовке к отопительному сезону.

Проведены ремонтно-профилактические мероприятия на 42 локальных котельных и на оборудовании 5 повысительных насосных станций (ПНС), 184 центральных тепловых пункта прошли испытания на плотность и прочность. За весь период ремонтных работ было выявлено и устранено 236 технологических дефектов. За период гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых сетей было проверено 798,56 км магистральных и разводящих теплосетей города (централизованной системы теплоснабжения протяженностью 687,41 км; тепловых сетей локальных котельных протяженностью 111,15 км).

УСТЭК может приступить к запуску отопления только после того, как получит соответствующее Распоряжение Администрации города Тюмени. Напомним, что в соответствии с законодательством Российской Федерации отопительный период начинается, если средняя суточная температура наружного воздуха составляет не более 8 °C на протяжении пяти суток.

УСТЭК настоятельно рекомендует следить за актуальной информацией о запуске отопления на официальном сайте ao-ustek.ru и не доверять информации из непроверенных источников. График включения отопления будет размещен на сайте после получения необходимого распоряжения.

Дополнительно информируем, что запуск отопления производится только если у потребителей имеется наличие акта готовности системы отопления и паспорта готовности к ОЗП, что подтверждает техническую готовность системы теплопотребления.

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