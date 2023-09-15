Ученики Высшей школы цифровых технологий пройдут практику в «Стране»

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
Школа объединила семь направлений подготовки специалистов в сфере информационных технологий от информатики и программирования до погружения в мир искусственного интеллекта и машинного обучения.
Выпускники ТИУ уже работают у нас в компании. Часть из них я заметил на госэкзаменах. Сейчас, когда открылась Высшая школы цифровых технологий, мы еще внимательнее будем следить за талантливыми учениками. В наше время в девелопменте цифровизация — неотъемлемая часть всех процессов: от работы с документами и базами до строительства высоток и ТРЦ, — рассказал вице-президент блока цифровой трансформации ГК «Страна Девелопмент» Александр Бородин.
Начиная с 2024 года специалисты компании застройщика будут вести лекции для студентов по направлениям ИТ и бизнес-анализа. И уже в 2025 году учащиеся смогут попасть на практику в «Страну». Половина образовательного процесса в школе будет отдана именно практике. Обучение по процессу «теория-практика» поможет будущим выпускникам устроиться в ведущие предприятия региона.
Также сотрудники «Страны Девелопмент» продолжат принимать участие в госэкзаменах, где будут отмечать лучших выпускников и приглашать на работу в федеральную компанию.
Девелопер активно внедряет диджитализацию и в работу специалистов: от строителей до маркетологов, и в проекты, которые строит компания. Смарт-технологии встречаются во всех пространствах — это «умные» паркинги, арт-объекты с дополненной реальностью, бесключевой доступ, лифты, которые самостоятельно определяют этаж жителя, и многое другое.
Так, компания сейчас строит первый цифровой микрорайон Сибири — это ЖК «Домашний» в районе Плеханово, и первый умный небоскреб Тюмени — дом «Юпитер» в ЖК «Звездный».
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 45 тысяч человек. Земельный банк составляет 5 млн кв. м.
В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.
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