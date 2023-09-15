Ученики Высшей школы цифровых технологий пройдут практику в «Стране»

Начиная с 2024 года специалисты компании застройщика будут вести лекции для студентов по направлениям ИТ и бизнес-анализа. И уже в 2025 году учащиеся смогут попасть на практику в «Страну». Половина образовательного процесса в школе будет отдана именно практике. Обучение по процессу «теория-практика» поможет будущим выпускникам устроиться в ведущие предприятия региона.