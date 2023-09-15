Тюмень оказалась одним из самых «кошачьих» городов России

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Тюмень попала в список самых «кошачьих» городов России: аналитики объяснили свой выбор.
В распоряжении «Газеты.ру» оказалось исследование сервиса путешествий Туту.ру. В нем эксперты составили рейтинг городов, в которых кошкам уделяется максимум внимания. Выяснилось, что Тюмень попала на третье место списка.
Поводом, чтобы дать городу почетную «бронзу», послужил тот факт, что кошкам в Тюмени посвятили целый сквер, именуемый сквер Сибирских кошек. Скульптурная композиция с двенадцатью медными кошками стала центром притяжения туристов.
Второе место занял Санкт-Петербург: там о любви к кошкам говорит многое. Например, они обитают в подвальные помещениях Эрмитажа, а с 2005 года там проводится День эрмитажного кота. Также в Санкт-Петербурге есть несколько кошачьих ресторанов и памятников. На Васильевском острове установлен гранитный памятник подопытному коту, а на фасаде Елисеевского магазина и на Малой Садовой обитают бронзовые кот Елисей и кошка Василиса.
На первом месте в рейтинге оказался Зеленоград. Там кошкам посвятили сквер «Котофейня» и музей «Мурариум», в котором хранится самая большая в России коллекция экспонатов на кошачью тему: их там более 4.5 тысяч.