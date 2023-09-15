Тюмень оказалась одним из самых «кошачьих» городов России

Второе место занял Санкт-Петербург: там о любви к кошкам говорит многое. Например, они обитают в подвальные помещениях Эрмитажа, а с 2005 года там проводится День эрмитажного кота. Также в Санкт-Петербурге есть несколько кошачьих ресторанов и памятников. На Васильевском острове установлен гранитный памятник подопытному коту, а на фасаде Елисеевского магазина и на Малой Садовой обитают бронзовые кот Елисей и кошка Василиса.