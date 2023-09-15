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Тюмень вошла в тройку городов, лидирующих по любви к кошкам

Тюмень оказалась одним из самых «кошачьих» городов России

15 сентября 2023, 03:14
Фото: 1MI
Тюмень вошла в тройку городов, лидирующих по любви к кошкам
Эксперты сервиса путешествий провели исследование и выяснили, в каких городах России любовь к кошкам выражается по максимуму

Тюмень попала в список самых «кошачьих» городов России: аналитики объяснили свой выбор.

В распоряжении «Газеты.ру» оказалось исследование сервиса путешествий Туту.ру. В нем эксперты составили рейтинг городов, в которых кошкам уделяется максимум внимания. Выяснилось, что Тюмень попала на третье место списка.

Поводом, чтобы дать городу почетную «бронзу», послужил тот факт, что кошкам в Тюмени посвятили целый сквер, именуемый сквер Сибирских кошек. Скульптурная композиция с двенадцатью медными кошками стала центром притяжения туристов.

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Второе место занял Санкт-Петербург: там о любви к кошкам говорит многое. Например, они обитают в подвальные помещениях Эрмитажа, а с 2005 года там проводится День эрмитажного кота. Также в Санкт-Петербурге есть несколько кошачьих ресторанов и памятников. На Васильевском острове установлен гранитный памятник подопытному коту, а на фасаде Елисеевского магазина и на Малой Садовой обитают бронзовые кот Елисей и кошка Василиса.

На первом месте в рейтинге оказался Зеленоград. Там кошкам посвятили сквер «Котофейня» и музей «Мурариум», в котором хранится самая большая в России коллекция экспонатов на кошачью тему: их там более 4.5 тысяч.

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#Общество#Тюмень#Животные#Рейтинги#Кошки#Памятники#Путешествия#Любовь Селезнева
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