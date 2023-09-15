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Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

В Тюмени более чем на 20% подорожал сахар

Цены на сахар в Тюмени выросли более чем на 20%

15 сентября 2023, 04:22
Фото: 1MI

В Тюмени более чем на 20% подорожал сахар

В Тюменской области рекордно подорожали сахар, мясо птицы и яйца. По данным Тюменьстата, рост цен на эти продукты составил от 5,6% до 22,4% с начала года. Сегодня килограмм сахара стоит более 76 рублей.

Мясо птицы в регионе продают за 227,56 рублей за килограмм, десяток яиц — 89 рублей. Также за последние восемь месяцев возросли цены на рыбу и морепродукты — на 4,6% до 261 рубля, сливочное масло — на 4% до 865,97 рублей за килограмм.

Колбасы теперь стоят дороже на 3,3% — стоимость килограмма этого продукта составляет от 549 до 626 рублей. В тоже время подешевели подсолнечное масло (на 89% — до 120,42 рублей за литр), макаронные изделия (на 4,7% до 123,37 рублей), молоко, крупы и сыр (цены снизились на 4,1-4,6%).

Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен продемонстрировали табачные изделия — на 5,7% (в среднем пачка сигарет стоит 166,12 рублей), стройматериалы — на 4,8%, мебель — на 1,6%. Дешевле стали стоить трикотаж, обувь и бытовая химия, парфюмерия — стоимость этих товаров снизилась на 4,3-14,9%.

Бензин подорожал с начала года на 7,8%, литр дизельного топлива вырос в цене на 10,2%.

Что касается услуг, то самый выраженный рост стоимости сохраняет зарубежный туризм (на 45,5%), услуги ветеринаров (на 12,3%), банков (на 9,4%) и медцентров (на 8,9%).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области осенью рост цен на некоторые продукты может достичь 50%. Эксперты прогнозируют подорожание чая, кофе, молочной продукции, мяса, сладостей.

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