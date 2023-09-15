Цены на сахар в Тюмени выросли более чем на 20%

Колбасы теперь стоят дороже на 3,3% — стоимость килограмма этого продукта составляет от 549 до 626 рублей. В тоже время подешевели подсолнечное масло (на 89% — до 120,42 рублей за литр), макаронные изделия (на 4,7% до 123,37 рублей), молоко, крупы и сыр (цены снизились на 4,1-4,6%).