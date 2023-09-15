Спрос на ипотеку в Тюмени резко снизится

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Спрос на недвижимость в Тюмени может снизиться на 15%.
«С 20 сентября ипотека с господдержкой будет доступна с минимальным первоначальным взносом 20%. Ранее было 15%. Это очень серьезное изменение, которое может снизить спрос на новостройки на 10-15%», — сообщил в своём Telegram-канале Ильдар Хусаинов.
Риэлторы полагают, что спрос на квартиры постепенно пойдёт на спад. Для многих клиентов размер первоначального взноса важнее учетной ставки. При этом последние экономические изменения не способствуют стабильному росту. Эксперты отмечают, что снизится спрос и на загородную недвижимость.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюмень вошла в тройку лидеров страны по объему продаж новостроек. На первом месте Краснодар.