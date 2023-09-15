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Updated Сегодня, 14:26

Новостройки Тюмени

Спрос на ипотеку в Тюмени резко снизится

15 сентября 2023, 14:26
Фото: 1MI
Новостройки Тюмени
Большинство тюменцев не смогут воспользоваться господдержкой. Из-за повышения первоначального взноса интерес к ипотеке снизится.

Спрос на недвижимость в Тюмени может снизиться на 15%.

«С 20 сентября ипотека с господдержкой будет доступна с минимальным первоначальным взносом 20%. Ранее было 15%. Это очень серьезное изменение, которое может снизить спрос на новостройки на 10-15%», — сообщил в своём Telegram-канале Ильдар Хусаинов.

Риэлторы полагают, что спрос на квартиры постепенно пойдёт на спад. Для многих клиентов размер первоначального взноса важнее учетной ставки. При этом последние экономические изменения не способствуют стабильному росту. Эксперты отмечают, что снизится спрос и на загородную недвижимость.

Тюмень заняла второе место в стране по объему продаж новостроек
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Ранее «Наш город» сообщал, что Тюмень вошла в тройку лидеров страны по объему продаж новостроек. На первом месте Краснодар.

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#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы
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