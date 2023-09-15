Спрос на ипотеку в Тюмени резко снизится

Риэлторы полагают, что спрос на квартиры постепенно пойдёт на спад. Для многих клиентов размер первоначального взноса важнее учетной ставки. При этом последние экономические изменения не способствуют стабильному росту. Эксперты отмечают, что снизится спрос и на загородную недвижимость.