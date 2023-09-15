«Сидите дома»: жильцы домов у известных застройщиков не могут выехать в город

Из этого комплекса, кстати, поступает наибольшее число жалоб, так как в рекламной компании ЖК жильцам обещали, что они без проблем смогут доехать до центра города за 15 минут. Сейчас же им эти 15 минут приходится тратить на путь к остановке, что располагается в соседнем районе, или на выезд к дороге, так как местное «временное» покрытие не внушает доверия.