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Posted 15 сентября 2023, 09:55

Published 15 сентября 2023, 09:55

Modified 15 сентября 2023, 11:13

Updated 15 сентября 2023, 11:13

Жильцы домов известных застройщиков пожаловались, что не могут выехать в город.

«Сидите дома»: жильцы домов у известных застройщиков не могут выехать в город

15 сентября 2023, 09:55
Фото: 1MI. Жильцы домов известных застройщиков пожаловались, что не могут выехать в город.

Жильцы домов известных застройщиков пожаловались, что не могут выехать в город

Сюжет
Недвижимость
В деревне Патрушева активно строятся несколько ЖК: «Никольский», «НовоКомарово», «Новый», «Семья» и «Меридиан Юг». Многие дома уже заселены, однако качественных выездов из отдаленного района до сих пор нет.

Район, где располагаются указанные жилые комплексы, раздроблен сразу на нескольких застройщиков — «ЭНКО», «Меридиан», «ТДСК» и «Центр Девелопмент». Многие дома уже сданы в эксплуатацию, многие еще строятся и проектируются, застройка планируется крупная. Жители комплексов застройщиков сообщают Нашему городу», что уже длительное время не могут добиться организации выезда в город.

«Люди пишут обращения также по поводу общественного транспорта, так как он в районе вообще не ходит. Но их обращения все перекидывают друг на друга», — рассказала жительница района.

Сначала с вопросом обустройства дорог жители обратились к местным властям, полагая, что земля принадлежит им. Однако в администрации Московского муниципального образования сообщили, что земельные участки находятся в государственной собственности Тюменской области и переданы по договору аренды АО «ТДСК».

Фото: nashgorod.ru

Жители комплексов других застройщиков бьют тревогу, ведь у них нет оснований обращаться к «чужому» застройщику, а собственный «футболит».

«Непонятно почему нас изначально об этом не предупредили. Обещали комфортные выезд! Где он?», — негодует жительница ЖК «Никольский».

Из этого комплекса, кстати, поступает наибольшее число жалоб, так как в рекламной компании ЖК жильцам обещали, что они без проблем смогут доехать до центра города за 15 минут. Сейчас же им эти 15 минут приходится тратить на путь к остановке, что располагается в соседнем районе, или на выезд к дороге, так как местное «временное» покрытие не внушает доверия.

«Дорог нет, но вы держитесь»: тюменцы не могут выехать в город из своего ЖК
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что самой богатой женщиной Тюменской областив этом году стала Елена Низамова, как раз руководящая группой компаний «ЭНКО». С каждым годом доходы ее дела увеличиваются.

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#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Недвижимость#Новости тюмени#Тюменцы
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