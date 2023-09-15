Сбер запустил в Тюмени сервис «Оплата улыбкой»

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:29
Теперь оплатить покупки с помощью новой технологии можно в двух магазинах в Тюмени по адресам Юганский проезд, д. 4 и ул. Ямская д. 112/1. Также два новых устройства были установлены в двух торговых точках сети в Екатеринбурге.
Новый бесконтактный способ оплаты доступен клиентам Сбера. Активировать оплату по биометрии можно в приложении СберБанк Онлайн. Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина. Оплата до 1000 рублей будет проходить автоматически, а для более дорогих покупок потребуется ввести код.
После успешного тестирования мы договорились с партнером установить терминалы с биометрией еще в 40 магазинах сети «Ермолино» по Уральскому федеральному округу. Кроме того, до конца года 4,5 тысячи устройств появятся и в других торговых сетях на территории юга Тюменской области, — отметила заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасия Грецова.