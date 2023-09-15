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«Росводоканал Тюмень» стал партнером экологического фестиваля «Я планета»

«Росводоканал Тюмень» стал партнером экологического фестиваля «Я планета»

15 сентября 2023, 03:59
Фото: Росводоканал Тюмень
16 сентября в Конторе пароходства на Набережной состоится экологический фестиваль «Я планета». Волонтеры «Росводоканал Тюмень» расскажут немало интересных фактов о главном богатстве Земли, покажут, как очищается вода и канализационные стоки в Тюмени и опыты с водой.

При поддержке тюменского водоканала также пройдет награждение победителей и призеров конкурсов любительских видеофильмов о природе.

«Дружба „Росводоканал Тюмень“ с фестивалем „Я планета“ продолжается второй год. Нашим сотрудникам очень близка тема экологии. Активисты движения „Росводоканал добро“ являются движущей силой многих волонтерских проектов, нацеленных на природосбережение и воспитание ответственного отношения к окружающей среде. В прошлом году наш урок чистой воды очень понравился юным участникам фестиваля. Уверены, что и участники этого года оценят наш проект», — рассказала руководитель пресс-службы «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова.

Фестиваль на Набережной продлится весь день. Для тюменцев и гостей города будут организованы кинопоказы, мастер-классы, лекции и круглые столы. Экологический урок «Росводоканал Тюмень» начнется в 13 часов на втором этаже в Конторе пароходства. Для его юных участников в тюменском водоканале приготовили сюрпризы.

Справка о компании

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.

Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.

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