Ремонт дорог в Тюменской области завершат до середины октября

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
За этот год в Тюменской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планировалось отремонтировать 140 участков дорог, общая протяженность которых составляет 203 километра.
Как сообщили в информационном центре Правительства Тюменской области, 33 участка являются частью региональных дорог. Из 148 километров полностью отремонтированы 89, а остальные объекты почти готовы.
В ближайшее время завершатся работы на дорогах «Тюмень — Ханты-Мансийск» и «Уват — Ивановка — Остров» в Уватском районе, а также подъезды к деревням Боровлянка и Черемшанка в Голышмановском городском округе.
Помимо этого, планировалось отремонтировать 55 километров дорог в населенных пунктах Тюменской агломерации. 31 километр уже отремонтирован, оставшиеся работы скоро будут завершены.