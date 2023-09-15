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Работы находятся на финишной прямой.

Ремонт дорог в Тюменской области завершат до середины октября

15 сентября 2023, 08:11
Фото: 1MI
Работы находятся на финишной прямой.
Ремонт дорожного покрытия в Тюменской области реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дороги ремонтируются как в городах, как и в деревнях.

За этот год в Тюменской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планировалось отремонтировать 140 участков дорог, общая протяженность которых составляет 203 километра.

Как сообщили в информационном центре Правительства Тюменской области, 33 участка являются частью региональных дорог. Из 148 километров полностью отремонтированы 89, а остальные объекты почти готовы.

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В ближайшее время завершатся работы на дорогах «Тюмень — Ханты-Мансийск» и «Уват — Ивановка — Остров» в Уватском районе, а также подъезды к деревням Боровлянка и Черемшанка в Голышмановском городском округе.

Помимо этого, планировалось отремонтировать 55 километров дорог в населенных пунктах Тюменской агломерации. 31 километр уже отремонтирован, оставшиеся работы скоро будут завершены.

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#Общество#Строительство#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах#Ремонт дорог#Любовь Селезнева
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