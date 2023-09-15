«Проще бомжевать»: сколько придется потратить на съемную квартиру в Тюмени?

Сейчас в Тюмени не так много предложений, которые бы соответствовали самым популярным запросам. Съемщику придется, или заплатить больше, или мириться с недостатками. Так, в районе Московского тракта сдается двухкомнатная квартира всего за 20 тысяч рублей, однако есть один нюанс — в доме живут тараканы и в обязательном порядке арендатору придется травить их каждые 2 недели.