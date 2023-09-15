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Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

Сейчас даже студия, площадью около 17 квадратных метров обойдется съемщику почти в половину зарплаты.

«Проще бомжевать»: сколько придется потратить на съемную квартиру в Тюмени?

15 сентября 2023, 04:32
Фото: 1MI
Сейчас даже студия, площадью около 17 квадратных метров обойдется съемщику почти в половину зарплаты.
Тюменцы, вынужденные снимать жилье, пожаловались на рост цен. Сейчас даже студия, площадью около 17 квадратных метров обойдется съемщику почти в половину зарплаты. С чем связаны такие изменения на рынке?

Стоимость аренды выросла на 9-12%

Мы проанализировали рынок съемного жилья в Тюмени и оказалось, что средняя ставка аренды на однокомнатную квартиру или студию сейчас составляет около 22 тысяч рублей. Двухкомнатные обходятся примерно в 29 тысяч рублей. На данный момент спрос превышает предложение, на одну квартире претендуют примерно 20 человек.

«Несмотря на то, что поток иногородних студентов стих, квартир для всех желающих не хватает и потому стоимость остается достаточно высокой уже несколько месяцев. Чаще всего потенциальным арендаторам нужна квартира в приближенном к центре районе, которая обошлась бы примерно в 20 тысяч рублей и имела бы площадь более 25 квадратов. Но сейчас таких предложений уже нет», — говорит риелтор крупной тюменской компании Андрей Белоусов.

Сейчас в Тюмени не так много предложений, которые бы соответствовали самым популярным запросам. Съемщику придется, или заплатить больше, или мириться с недостатками. Так, в районе Московского тракта сдается двухкомнатная квартира всего за 20 тысяч рублей, однако есть один нюанс — в доме живут тараканы и в обязательном порядке арендатору придется травить их каждые 2 недели.

Средняя ставка аренды на однокомнатную квартиру или студию в Тюмени сейчас составляет около 22 тысяч рублей.Средняя ставка аренды на однокомнатную квартиру или студию в Тюмени сейчас составляет около 22 тысяч рублей.
Средняя ставка аренды на однокомнатную квартиру или студию в Тюмени сейчас составляет около 22 тысяч рублей.
Фото: 1MI

По сравнению с прошлым годом, по подсчету эксперта, стоимость подскочила на 9-12%. Предполагается, что это связано с ростом цен, причем не только на недвижимость, но и на все остальные категории товаров и услуг.

«Арендатору должно быть выгодно сдавать жилье. В противном случае в этом не будет смысла. Поэтому многие в этом году подняли расценки, это коснулось и тех, кто уже снимает жилье, их заставили платить больше. Владелец квартиры тоже хочет сохранить уровень дохода на фоне роста цен и его можно понять в этом», — объясняет риелтор.
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А какие реальные варианты?

Если арендатор сейчас хочет жить в чистой квартире с неплохим ремонтом, да еще и в хорошем районе, то за однушку ему придется выложить около 30 тысяч рублей, причем счетчики будут оплачиваться сверху. Для многих такие расценки — крест на варианте со съемом.

«Я переехал в Тюмень по работе и думал, что тут вполне реально снять что-то приличное тысяч за 20. Как же я ошибался. За такую сумму вас ждут только „бабушкины“ квартиры с убитой техникой, да еще и в хрущевках. Приличные квартиры по такой цене есть только в самых отдаленных районах, да и то они по площади не особо превышают 20 квадратных метров. У меня зарплата всего 45 тысяч рублей, я не могу себе позволить больше половины отдавать за съем. Поэтому мне пришлось усмирить свои требования и взять убитую квартиру. Но, а что делать? Выбора теперь нет», — поделился с «Нашим городом» Артем Диев, приехавший из Новосибирска.
Тюменцы занижают свои требования ради того, чтобы снять квартиру в городе. Тюменцы занижают свои требования ради того, чтобы снять квартиру в городе.
Тюменцы занижают свои требования ради того, чтобы снять квартиру в городе.
Фото: nashgorod.ru

По словам риелторов, арендодатели не готовы идти на уступки и делать скидки, ведь они уверены в том, что их квартиру кто-т заберет из-за высокой конкуренции. В этом они оказываются правы. В агентствах недвижимости уже заметили значительное снижение требований к съемной квартире.

«Раньше показываешь квартиру и говоришь, что есть небольшой нюанс, например, в спальне вместо кровати — диван. И раньше люди отказывались от такого, более принципиальные были. Сейчас берут только в путь, видимо понимают, что проще самому купить кровать, чем найти готовое решение, соответствующее ожиданиям», — говорит риелтор Ирина Караваева.
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Будет только хуже?

Если опираться на практику прошлого года, то ситуация на рынке аренды должна улучшиться к ноябрю, когда спадет спрос. Вместе с этим может снизиться и средняя стоимость жилья, однако в непростой экономической ситуации, ситуация может начать разворачиваться по иному сценарию.

«Заметил тенденцию к продаже квартир, которые раньше длительное время сдавались. Собственники прямо говорят, что им срочно нужны деньги, поэтому жильцов необходимо выселить. А потому сейчас прогнозы строить сложно», — говорит риелтор Максим Новопашин.

Однако позитивный сдвиг также возможен, в частности, из-за больших объемов ввода жилья, которое сейчас активно приобретают северяне. Вдобавок спрос, превышающий предложение, может заинтересовать многих собственников, ранее не сдававших жилье.

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